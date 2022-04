WE.CONNECT ACQUIERT DYADEM, OCTANT ET SHAM, SOCIETES SPECIALISEES DANS LA DISTRIBUTION DE PERIPHERIQUES NUMERIQUES



ENRICHISSEMENT STRATEGIQUE DU PARC CLIENTS ET DU CATALOGUE PRODUITS



WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce l’acquisition de DYADEM, d’OCTANT et de leur plateforme logistique SHAM.

Ces entités, qui ont généré au 31 mars 2021 un chiffre d’affaires de 59,7 M€ pour un résultat net de 1,1 M€, vont permettre au Groupe d’enrichir son catalogue grâce à une offre complémentaire d’imprimantes et de consommables tout en développant une stratégie de cross selling sur l’ensemble des parcs clients.





Créés en 1992 et 1999 DYADEM et OCTANT sont des experts en systèmes d’impression, consommables et sauvegarde de données basés dans la région de Tours. Grossistes spécialisés, les deux sociétés ont développé un catalogue regroupant les plus grandes marques d’imprimantes et de consommables telles que Brother, Epson, HP, Lexmark, Pantum, Ricoh, …, et un partenariat fort avec Fuji pour les produits de sauvegarde de données. Avec leur plateforme logistique SHAM, ces entités réunissent près de 80 collaborateurs dont une force de vente comptant 20 commerciaux.