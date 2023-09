WE.CONNECT: ACCORD STRATEGIQUE AVEC HP, LEADER MONDIAL DU PC

WE.CONNECT annonce la signature d’un nouveau contrat de distribution avec le leader mondial du PC. Au travers de sa filiale PCA France, la marque HP lui confie désormais la commercialisation en France de son offre produits dédiée aux entreprises et marchés publics : ordinateurs, moniteurs, stations de travail, accessoires et services.



Cette nouvelle marque de confiance de HP, associée aux solides partenariats établis avec Acer, Samsung et Lenovo, va permettre à WE.CONNECT d’augmenter significativement ses ventes auprès des Revendeurs informatiques pour professionnels, segment de développement stratégique pour le Groupe.

« La signature de cet accord avec HP, partenaire historique, offre à WE.CONNECT un nouvel horizon de croissance sur le segment porteur des professionnels qui représente aujourd’hui plus de 70% de notre activité. Cette entente renforce notre capacité à réaliser notre objectif de 300 M€ de chiffre d’affaires annuel en 2024 » déclare Moshey Gorsd, PDG de WE.CONNECT.

Premier constructeur d'ordinateurs au monde, HP offre une gamme de produits très complète allant des ordinateurs portables et de bureau, aux imprimantes, moniteurs et périphériques, pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.