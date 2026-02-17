WBD rejette l'offre révisée de Paramount, accorde une semaine pour proposer un meilleur prix

Warner Bros Discovery (WBD)

WBD.O a rejeté mardi l'offre d'achat de 30 dollars par action (25,36 euros par action) soumise par Paramount Skydance PSKY.O pour le géant hollywoodien, qui a cependant accordé à son concurrent sept jours pour améliorer son prix.

Paramount a proposé de manière informelle un montant plus élevé de 31 dollars par action, a déclaré WBD, incitant apparemment le conseil d'administration à reprendre les discussions.

Warner Bros Discovery fait l'objet d'une bataille entre Paramount et Netflix pour la reprise de ses activités. Son conseil d'administration a approuvé l'offre de Netflix mais Paramount veut forcer le studio hollywoodien à revenir à la table des négociations.

Paramount a désormais jusqu'au 23 février pour soumettre sa "meilleure et dernière offre", a ajouté WBD, précisant que Netflix sera alors en droit de relever la sienne au même niveau, dans le cadre de son accord de fusion avec le géant du streaming.

"Pour être clair, notre conseil d'administration n'a pas estimé que votre proposition était raisonnablement susceptible de conduire à une transaction supérieure à la fusion avec Netflix", ont déclaré Samuel DiPiazza Jr, président de WBD, et David Zaslav, directeur général, dans une lettre adressée mardi au conseil d'administration de Paramount.

"Nous continuons à recommander et à nous engager pleinement dans notre transaction avec Netflix."

Un conseiller bancaire non identifié de Paramount a déclaré que l'offre pourrait atteindre 31 dollars par action, voire plus, si WBD ouvrait les négociations, et le groupe s’attend désormais à ce que la meilleure et dernière proposition dépasse ce montant.

Paramount Skydance PSKY.O grimpait de 4,2 % avant l'ouverture de la Bourse de New York mardi, tandis que WBD prenait près de 2%.

(Milana Vinn et Dawn Kopecki et Dawn Chmielewski, version française elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)