WBD grimpe après un accord pour un rachat de Warner Bros. par Netflix
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 15:55
"Cette transaction réunit les franchises emblématiques et les bibliothèques légendaires de Warner Bros. avec le service de divertissement de premier plan de Netflix, créant une offre extraordinaire pour les consommateurs", expliquent les 2 groupes.
Selon les termes de l'accord, chaque actionnaire de WBD recevra 23,25 USD en numéraire et 4,50 USD en actions Netflix, soit un prix de 27,75 USD par action WBD, impliquant une valorisation totale des fonds propres d'environ 72 MdsUSD.
La transaction devrait être finalisée après la séparation précédemment annoncée de la division Global Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, dont la conclusion devrait désormais intervenir au 3e trimestre 2026.
Valeurs associées
|25,3101 USD
|NASDAQ
|+3,14%
A lire aussi
-
L'administration Trump a publié vendredi un document présentant une "Stratégie de sécurité nationale" résolument nationaliste, anticipant l'"effacement civilisationnel" de l'Europe et prônant la lutte contre les "migrations de masse" et la "suprématie américaine" ... Lire la suite
-
Quand Stranger Things rencontre Harry Potter: Netflix , le géant de la vidéo à la demande par abonnement, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, mettant la main sur un immense catalogue ... Lire la suite
-
L'assistant d'intelligence artificielle (IA) de Meta, Meta AI, va intégrer, en temps réel, des contenus publiés par plusieurs médias d'information, notamment CNN, Fox News et Le Monde, en vertu d'un accord annoncé vendredi. Ce dernier, qui intervient sur fond d'inquiétudes ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a accentué sa hausse vendredi, après la publication décalée d'un indicateur d'inflation américaine pour le mois de septembre qui renforce les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. Vers 15H30 GMT, une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer