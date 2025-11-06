 Aller au contenu principal
WBD-CA au T3 inférieur aux attentes, scission ou vente à l'horizon
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:31

Warner Bros Discovery WBD.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la croissance modeste de son activité de streaming et un déclin persistant de son activité de télévision câblée.

Le conglomérat médiatique a enregistré un chiffre d'affaires total de 9,05 milliards de dollars (7,76 milliards d'euros) pour le troisième trimestre clos en septembre, contre 9,15 milliards de dollars attendus en moyenne par les analystes dans le consensus LSEG.

Après un trimestre solide l’an dernier, porté par les Jeux olympiques de Paris 2024 et la première saison de la série "The Penguin", l’activité de streaming de WBD, qui comprend les plateformes HBO Max et Discovery+, a souffert d’un manque de nouvelles saisons ou de nouveaux programmes.

WBD a annoncé 2,3 millions de nouveaux abonnés streaming dans le monde au cours du trimestre, contre 2,75 millions attendus par les analystes, selon un consensus Visible Alpha, malgré son expansion sur de nouveaux marchés internationaux.

Le titre du groupe a chuté de plus de 1% dans les échanges avant-Bourse.

VENTE OU SCISSION: PAS DE DATE LIMITE

WBD envisage plusieurs options, y compris une vente totale ou partielle de l’entreprise. Jeudi, le groupe a également indiqué qu’il pourrait étudier une structure alternative consistant à céder ses activités de studios et de streaming, tout en scindant sa division des réseaux mondiaux.

"Il n’existe aucune échéance ni calendrier définitif concernant ce processus de revue stratégique", a déclaré WBD, ajoutant que les dirigeants ne répondront pas aux questions à ce sujet lors de la conférence sur les résultats.

La télévision câblée de WBD continue à souffrir d’une demande faible, dans un contexte de désabonnement croissant. Les revenus de cette unité ont chuté de 22%, après un trimestre précédent soutenu par un important cycle d’actualités sur CNN et les Jeux olympiques, qui avaient boosté l’audience.

Cette baisse a éclipsé la forte croissance de Warner Bros, qui détient les franchises cinématographiques "Harry Potter" et DC Comics, portée par le succès au box-office des films tels que "Superman", "Évanouis" et "Conjuring : L'Heure du jugement", qui ont dominé le box-office.

Au quatrième trimestre, l’arrêt de la diffusion des matchs de NBA sur HBO Max devrait peser sur les revenus publicitaires du streaming de 300 points de base, avec un impact encore plus marqué au premier semestre 2026.

Le groupe prévoit également un impact similaire de 400 points de base sur les revenus publicitaires de son activité de chaînes câblées au quatrième trimestre.

(Rédigé par Deborah Sophia, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

