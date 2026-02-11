WBD-Ancora Capital renforce sa participation, veut s'opposer à l'accord avec Netflix

L'investisseur activiste Ancora Capital a pris une participation dans Warner Bros Discovery (WBD) WBD.O et prévoit de s'opposer à l'accord conclu par le groupe avec Netflix pour ses studios et ses actifs de streaming, marquant un nouveau rebondissement dans la guerre d'enchères pour le géant américain du divertissement.

Ancora, qui détient une participation d'environ 200 millions de dollars dans WBD, a déclaré mercredi que les négociations autour de l'offre concurrente de Paramount Skydance pour l'ensemble de la société n'avaient pas été menées adéquatement par le conseil d'administration.

"L'accord Netflix-WBD actuellement proposé demande aux actionnaires d'accepter une valeur inférieure, de parier sur une scission incertaine et d'assumer un risque réglementaire important, alors qu'il existe une offre plus intéressante et plus sûre de 30 dollars par action de la part de Paramount", a déclaré Ancora sur son site web.

Paramount et Netflix se disputent le contrôle de WBD, et donc de ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que de sa vaste bibliothèque de contenus. Ses franchises de divertissement comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des films classiques tels que "Casablanca" et "Citizen Kane".

Une offre d'achat améliorée a été déposée mardi par Paramount, le groupe ayant notamment ajouté un paiement supplémentaire pour chaque trimestre où l'offre concurrente déposée par Netflix ne serait pas finalisée et accepté de couvrir les frais de résiliation que le propriétaire de HBO devrait verser si cet accord échouait.

Le groupe mené par David Ellison a reporté le mois dernier la date limite de son offre publique d'achat au 20 février.

(Rédigé par Aditya Soni à Bangalore; version française Augustin Turpin)