 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WBD-Ancora Capital renforce sa participation, veut s'opposer à l'accord avec Netflix
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:41

L'investisseur activiste Ancora Capital a pris une participation dans Warner Bros Discovery (WBD) WBD.O et prévoit de s'opposer à l'accord conclu par le groupe avec Netflix pour ses studios et ses actifs de streaming, marquant un nouveau rebondissement dans la guerre d'enchères pour le géant américain du divertissement.

Ancora, qui détient une participation d'environ 200 millions de dollars dans WBD, a déclaré mercredi que les négociations autour de l'offre concurrente de Paramount Skydance pour l'ensemble de la société n'avaient pas été menées adéquatement par le conseil d'administration.

"L'accord Netflix-WBD actuellement proposé demande aux actionnaires d'accepter une valeur inférieure, de parier sur une scission incertaine et d'assumer un risque réglementaire important, alors qu'il existe une offre plus intéressante et plus sûre de 30 dollars par action de la part de Paramount", a déclaré Ancora sur son site web.

Paramount et Netflix se disputent le contrôle de WBD, et donc de ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que de sa vaste bibliothèque de contenus. Ses franchises de divertissement comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des films classiques tels que "Casablanca" et "Citizen Kane".

Une offre d'achat améliorée a été déposée mardi par Paramount, le groupe ayant notamment ajouté un paiement supplémentaire pour chaque trimestre où l'offre concurrente déposée par Netflix ne serait pas finalisée et accepté de couvrir les frais de résiliation que le propriétaire de HBO devrait verser si cet accord échouait.

Le groupe mené par David Ellison a reporté le mois dernier la date limite de son offre publique d'achat au 20 février.

(Rédigé par Aditya Soni à Bangalore; version française Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
82,1900 USD NASDAQ -0,02%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,8300 USD NASDAQ -0,05%
WARNER BROS RG-A
27,8100 USD NASDAQ +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank