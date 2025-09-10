 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 837,67
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Waystar chute après le lancement d'une offre secondaire par les principaux actionnaires
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 23:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions du fournisseur de logiciels de paiement des soins de santé Waystar WAY.O en baisse de 4,5 % à 38,67 $ dans les échanges prolongés après l'annonce d'une offre secondaire

** Waystar, dont le siège se trouve dans l'Utah, a déclaré () que la société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.SB , Bain Capital et le Bureau d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) avaient l'intention de céder 18 millions d'actions

** JPMorgan est le preneur ferme de l'offre

** Avant l'offre, EQT détient ~32,65 millions d'actions, CPPIB ~24,96 millions d'actions et Bain ~18,06 millions d'actions, selon les données de LSEG

** Waystar a ~174,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 7 milliards de dollars

** Les actions WAY ont terminé en baisse de 1 % à 40,50 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à 10,4 % ** La société a débuté en juin 2024 après une introduction en bourse de 45 millions d'actions au prix de 21,50 $

** Les 15 analystes qui couvrent le titre sont tous haussiers et le PT médian est de 50 $, selon LSEG

Valeurs associées

EQT
29,830 EUR Tradegate -0,20%
JPMORGAN CHASE
300,570 USD NYSE +0,92%
WAYSTAR HOLDING
40,5000 USD NASDAQ -0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank