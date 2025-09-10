Waystar chute après le lancement d'une offre secondaire par les principaux actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions du fournisseur de logiciels de paiement des soins de santé Waystar WAY.O en baisse de 4,5 % à 38,67 $ dans les échanges prolongés après l'annonce d'une offre secondaire

** Waystar, dont le siège se trouve dans l'Utah, a déclaré () que la société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.SB , Bain Capital et le Bureau d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) avaient l'intention de céder 18 millions d'actions

** JPMorgan est le preneur ferme de l'offre

** Avant l'offre, EQT détient ~32,65 millions d'actions, CPPIB ~24,96 millions d'actions et Bain ~18,06 millions d'actions, selon les données de LSEG

** Waystar a ~174,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 7 milliards de dollars

** Les actions WAY ont terminé en baisse de 1 % à 40,50 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à 10,4 % ** La société a débuté en juin 2024 après une introduction en bourse de 45 millions d'actions au prix de 21,50 $

** Les 15 analystes qui couvrent le titre sont tous haussiers et le PT médian est de 50 $, selon LSEG