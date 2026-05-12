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Waymo va rappeler près de 3 800 robotaxis en raison d'un problème lié au logiciel de conduite autonome
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 10:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo procède au rappel de 3 791 robotaxis aux États-Unis en raison d'un problème lié au logiciel de conduite autonome qui pourrait amener les véhicules à rouler sur des routes inondées, a annoncé mardi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails:

* Le rappel concerne certains systèmes de conduite automatisée (ADS) de cinquième et sixième générations (ADS) équipant les robotaxis.

* L'agence de sécurité automobile a indiqué que Waymo avait modifié le champ d'application de ses opérations afin de renforcer les contraintes liées aux conditions météorologiques et mis à jour ses cartes à titre de mesure provisoire.

* Une solution complète est actuellement en cours d'élaboration, a précisé l'agence.

* Par ailleurs, Waymo fait l'objet d'une enquête de la NHTSA après qu'un de ses véhicules autonomes a percuté un enfant près d'une école primaire à Santa Monica, en Californie, en janvier.

* Le mois dernier, le National Transportation Safety Board a déclaré enquêter sur un incident survenu en janvier, au cours duquel des véhicules autonomes de Waymo ont dépassé un bus scolaire à l'arrêt dont les feux étaient allumés, en violation de la loi de l'État du Texas.

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