Waymo va procéder à un rappel concernant les véhicules autopilotés qui ont dépassé des bus scolaires à l'arrêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire supplémentaire de Waymo et de détails sur l'enquête de la NHTSA dans les paragraphes 4 à 10) par David Shepardson

L'unité d'Alphabet

GOOGL.O Waymo a déclaré vendredi qu'elle allait procéder à un rappel de ses véhicules à conduite autonome après que des responsables texans ont déclaré qu'ils avaient dépassé illégalement des bus scolaires au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire.

La National Highway Traffic Safety Administration, qui a ouvert une enquête en octobre sur les véhicules Waymo près des bus scolaires, avait demandé mercredi à l'entreprise de voitures auto-conduites de répondre aux questions sur les incidents du Texas d'ici le 20 janvier.

"Maintenir les normes de sécurité les plus élevées signifie reconnaître quand notre comportement devrait être meilleur. Par conséquent, nous avons pris la décision de déposer un rappel volontaire de logiciel auprès de la NHTSA concernant le ralentissement et l'arrêt appropriés dans ces scénarios", a déclaré Mauricio Pena, responsable de la sécurité chezWaymo, dans un communiqué.

Penaa ajouté quel'entreprise pense que les mises à jour logicielles qui ont été mises en œuvre ont significativement amélioré les performances.

Waymo a déclaré qu'un problème de logiciel a contribué à ce que les véhicules à conduite autonome ralentissent ou s'arrêtent d'abord pour un bus scolaire, puis poursuivent leur route.

La récente mise à jour logicielle sera appliquée dans le cadre du rappel, et un porte-parole de Waymo a déclaré que la société "continuera à suivre et à mettre en œuvre d'autres mises à jour si nécessaire."

Dans une lettre du 20 novembre publiée par la NHTSA, le Austin Independent School District a déclaré que cinq incidents se sont produits en novembre après les mises à jour logicielles de Waymo pour résoudre le problème.

Le système scolaire a demandé à l'entreprise d'interrompre ses opérations autour des écoles aux heures de ramassage et de dépose des élèves jusqu'à ce qu'elle puisse s'assurer que les véhicules n'enfreignent pas la loi.

"Nous ne pouvons pas permettre à Waymo de continuer à mettre en danger nos élèves pendant qu'il tente de mettre en œuvre un correctif", a écrit un avocat du district scolaire, affirmant qu'un Waymo a été "enregistré en train de passer devant un bus scolaire arrêté quelques instants seulement après qu'un élève ait traversé devant le véhicule, et alors que l'élève était encore sur la route."

Le district scolaire a déclaré à Reuters jeudi que Waymo refusait d'interrompre ses opérations autour des écoles. En réponse, Waymo a déclaré vendredi qu'il "continuait à opérer" et qu'il pensait que ses mises à jour logicielles avaient rendu les performances de ses véhicules "meilleures que celles des conducteurs humains dans ce domaine important."