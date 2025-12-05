Waymo va procéder à un rappel concernant les véhicules autopilotés qui ont dépassé des bus scolaires à l'arrêt

Waymo a déclaré vendredi qu'il allait procéder à un rappel de ses véhicules à conduite autonome après que des responsables texans ont déclaré que les véhicules de l'unité d'Alphabet GOOGL.O avaient dépassé illégalement des bus scolaires au moins 19 fois lors d'incidents enregistrés depuis le début de l'année scolaire.

La National Highway Traffic Safety Administration, qui a ouvert une première enquête en octobre sur les véhicules Waymo à proximité des bus scolaires, avait demandé mercredi à l'entreprise de voitures auto-conduites de répondre à une série de questions sur les incidents du Texas.

"Tenir les normes de sécurité les plus élevées signifie reconnaître quand notre comportement devrait être meilleur. Par conséquent, nous avons pris la décision de déposer un rappel volontaire de logiciel auprès de la NHTSA concernant le ralentissement et l'arrêt appropriés dans ces scénarios", a déclaré Waymo, ajoutant qu'il pense que les mises à jour logicielles mises en œuvre avant le 17 novembre ont amélioré de manière significative les performances.