 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 491,87
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Waymo va procéder à un rappel concernant les véhicules autopilotés qui ont dépassé des bus scolaires à l'arrêt
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo a déclaré vendredi qu'il allait procéder à un rappel de ses véhicules à conduite autonome après que des responsables texans ont déclaré que les véhicules de l'unité d'Alphabet GOOGL.O avaient dépassé illégalement des bus scolaires au moins 19 fois lors d'incidents enregistrés depuis le début de l'année scolaire.

La National Highway Traffic Safety Administration, qui a ouvert une première enquête en octobre sur les véhicules Waymo à proximité des bus scolaires, avait demandé mercredi à l'entreprise de voitures auto-conduites de répondre à une série de questions sur les incidents du Texas.

"Tenir les normes de sécurité les plus élevées signifie reconnaître quand notre comportement devrait être meilleur. Par conséquent, nous avons pris la décision de déposer un rappel volontaire de logiciel auprès de la NHTSA concernant le ralentissement et l'arrêt appropriés dans ces scénarios", a déclaré Waymo, ajoutant qu'il pense que les mises à jour logicielles mises en œuvre avant le 17 novembre ont amélioré de manière significative les performances.

Valeurs associées

ALPHABET-A
321,2700 USD NASDAQ +1,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank