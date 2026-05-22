Waymo suspend ses trajets sur autoroute et interrompt ses activités à Atlanta le temps que des mesures de sécurité soient mises en place

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), a annoncé jeudi avoir suspendu son service de robotaxis sur les autoroutes américaines et interrompu ses activités à Atlanta, en Géorgie, le temps de mettre à jour ses logiciels afin d'améliorer les performances du service à proximité des chantiers et sur les routes inondées.

Cette suspension intervient alors que Waymo, qui développe lentement mais sûrement ses activités de robotaxis depuis des années aux États-Unis, a accéléré le rythme de son expansion, tandis que d'autres acteurs, notamment Tesla ( TSLA.O ) et Zoox, filiale d'Amazon ( AMZN.O ), intensifient leurs efforts dans ce secteur.

“Nous avons temporairement suspendu les opérations sur autoroute, le temps d’intégrer les récentes avancées techniques à notre logiciel, et nous prévoyons de reprendre ces itinéraires prochainement”, a déclaré un porte-parole de Waymo dans un e-mail.

Les trajets sur autoroute avec Waymo étaient disponibles à San Francisco, Los Angeles, Phoenix et Miami.

Waymo évaluait et améliorait ses performances à proximité de certains types de chantiers, a indiqué la société à Reuters, ajoutant que les opérations en ville n'étaient pas affectées.

La société a également suspendu son service à Atlanta, proposé dans le cadre de son partenariat avec Uber, a-t-elle indiqué, après qu’un robot-taxi Waymo inoccupé s’est immobilisé dans une zone inondée mercredi.

Cette suspension fait suite au rappel d'environ 3 800 robotaxis aux États-Unis par Waymo au début du mois, après avoir identifié un risque que les véhicules puissent s'engager sur des routes inondées où les limites de vitesse sont plus élevées, ce qui soulevait des inquiétudes en matière de sécurité.