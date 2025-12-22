Waymo reprend son service à San Francisco après une pause due à une panne d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré lundi qu'elle avait repris son service de covoiturage dans la baie de San Francisco dimanche, un jour après avoir suspendu temporairement ses opérations en raison d'une panne d'électricité généralisée qui a entravé la circulation et bloqué certaines parties de la ville.

La société a interrompu son service samedi soir à la suite d'un incendie dans une sous-station de PG&E qui a coupé l'électricité sur environ un tiers de la ville , affectant environ 130 000 résidents et forçant certaines entreprises à fermer temporairement.

Waymo a déclaré que la plupart des trajets déjà en cours se sont terminés normalement avant que les véhicules ne retournent aux dépôts ou ne se garent.

"Nous nous concentrons sur l'intégration rapide des leçons tirées de cet événement, et nous nous engageons à gagner et à maintenir la confiance des communautés que nous servons chaque jour", a déclaré un porte-parole de Waymo.

Waymo a déclaré qu'il s'engageait à faire en sorte que sa technologie s'adapte mieux aux conditions de circulation lors de perturbations similaires.