Waymo obtient le premier permis pour tester des véhicules autonomes dans la ville de New York

Waymo, l'unité de robotaxi d'Alphabet

GOOGL.O , a reçu son premier permis pour commencer à tester ses véhicules autonomes dans la ville de New York avec un spécialiste formé derrière le volant, ce qui aide l'entreprise à faire avancer ses ambitions en matière de conduite autonome.

Waymo peut désormais commencer à tester un nombre limité de ses voitures autonomes dans certains quartiers de Manhattan et du centre de Brooklyn, ont déclaré vendredi le maire de New York, Eric Adams, et le commissaire du ministère des Transports, Ydanis Rodriguez.

Jusqu'à présent, Waymo conduisait manuellement depuis son retour à New York en juillet. L'entreprise avait amené ses voitures à Manhattan en 2021 pour la conduite manuelle, la collecte de données et les tests.

La loi de l'État de New York exige qu'un opérateur de véhicule d'essai soit présent à tout moment et soit prêt à prendre le contrôle du véhicule lorsque la technologie de conduite autonome est en fonctionnement.

Waymo a redoublé d'efforts pour étendre ses activités aux États-Unis, alors que la course aux robotaxis s'intensifie. Tesla TSLA.O a également déployé un service limité de robotaxi à Austin, au Texas, en juin, avec l'objectif de l'étendre à la moitié de la population américaine d'ici à la fin de 2025.

Avec une flotte d'environ 1 500 véhicules, Waymo a effectué plus de 10 millions de trajets dans cinq grandes villes américaines, dont San Francisco, Phoenix et Austin.