Waymo lancera un service de transport autonome à Londres l'année prochaine

Waymo, la société d'Alphabet

GOOGL.O , prévoit de lancer son service de transport autonome sans chauffeur à Londres en 2026, a déclaré mercredi l'entreprise de robotaxi, qui cherche à étendre son empreinte aux grandes villes internationales.

Waymo s'est développée lentement mais sûrement au fil des ans aux États-Unis, malgré des réglementations strictes et une technologie coûteuse. Aujourd'hui, elle accélère grâce à des partenariats avec des plateformes de transport à la demande et des opérateurs de flotte, au moment où Tesla TSLA.O déploie dans le pays son service de robotaxi promis de longue date.

En début d'année, Waymo a commencé à collecter des données à Tokyo, au Japon, et à tester ses véhicules conduits par des chauffeurs humains en coopération avec la société japonaise de taxis Nihon Kotsu et avec Go, qui exploite une application mobile pour héler des courses en taxi.

À Londres, Waymo a déclaré qu'elle collaborerait avec la société de financement de véhicules Moove dans le cadre de la préparation du déploiement, et qu'elle s'engageait activement auprès des régulateurs locaux et nationaux pour obtenir les approbations nécessaires.

Les véhicules Waymo sont maintenant en route pour Londres, où les conducteurs de sécurité commenceront à tester les véhicules avant que les opérations entièrement autonomes ne commencent l'année prochaine, a déclaré un porte-parole de Waymo.

Waymo assure actuellement plus de 250 000 trajets payants par semaine avec environ 1 500 véhicules dans des villes américaines telles que San Francisco, Los Angeles, Phoenix (Arizona), Atlanta (Géorgie) et Austin (Texas).

Waymo a conclu un partenariat avec Moove pour gérer les opérations de sa flotte, ses installations et son infrastructure de recharge à Phoenix et, l'année prochaine, à Miami, en Floride.

La société de VTC Uber UBER.N , qui propose des véhicules Waymo sur son application à Atlanta et à Austin, a annoncé en juin son intention de tester des trajets entièrement sans chauffeur au Royaume-Uni à partir du printemps 2026 grâce à son partenariat avec la startup d'IA Wayve.

La commercialisation des véhicules autonomes s'est avérée difficile aux États-Unis, avec les déboires de plusieurs entreprises, dont Cruise de General Motors GM.N , en raison de collisions, de rappels et d'enquêtes fédérales.