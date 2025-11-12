Waymo lance un service de robotaxi sur autoroute à San Francisco, Los Angeles et Phoenix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, la société d'Alphabet

GOOGL.O , a annoncé mercredi qu'elle allait commencer à proposer des trajets en robotaxi empruntant les autoroutes à travers San Francisco, Los Angeles et Phoenix, alors qu'elle accélère son expansion dans un contexte de concurrence dans le secteur de la conduite autonome.

Waymo, qui opère déjà dans certaines parties de la baie de San Francisco, étend également ses opérations à San Jose, notamment à l'aéroport international Mineta San Jose, le deuxième aéroport de sa zone de service après Phoenix Sky Harbor.

Cette décision intervient alors que Tesla TSLA.O étend son service de robotaxi avec des moniteurs de sécurité et des conducteurs, et que Zoox - soutenu par Amazon AMZN.O - offre des trajets gratuits en robotaxi sur et autour du Strip de Las Vegas.

Waymo est la seule entreprise à proposer un service de robotaxi payant aux États-Unis, sans chauffeur ni moniteur de sécurité. Elle dispose d'une flotte de robotaxis de plus de 1 500 véhicules.

Waymo a connu une croissance lente mais régulière au fil des ans, et la société, comme ses rivaux, a fait l'objet d'enquêtes fédérales sur des comportements de conduite inattendus.

Si la conduite de véhicules autonomes est plus difficile dans une ville avec des piétons, des intersections fréquentes et des situations imprévisibles, toute erreur ou dysfonctionnement à grande vitesse sur une autoroute pourrait avoir de graves conséquences.

L'architecture de Waymo permet à ses véhicules de garder le contrôle même si un système tombe en panne, a indiqué la société, ajoutant qu'elle a développé de nouveaux protocoles pour les autoroutes avec les patrouilles routières locales et les agences de sécurité.

Les trajets sur autoroute seront d'abord disponibles pour les utilisateurs en accès anticipé, a précisé Waymo. "Lorsqu'un itinéraire sur autoroute est significativement plus rapide, ils peuvent être associés à un trajet sur autoroute, offrant des trajets plus rapides, plus fluides et plus efficaces", a déclaré l'entreprise.