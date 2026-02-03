 Aller au contenu principal
Waymo évalué à 126 milliards de dollars lors de son dernier financement, alors que les robotsaxis prennent de l'ampleur
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte tout au long de l'article)

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré avoir levé 16 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds qui valorise la startup de voitures autonomes à 126 milliards de dollars, triplant presque sa valorisation en moins de deux ans.

Comme il s'agit de l'une des applications les plus recherchées de l'intelligence artificielle, les principales entreprises de véhicules autonomes investissent massivement dans la commercialisation de leur technologie, en mettant l'accent sur la sécurité et la collaboration réglementaire afin de gagner des parts de marché.

Le tour de table a été mené par Dragoneer Investment Group, DST Global et Sequoia Capital, avec des investissements supplémentaires de Mubadala Capital, Andreessen Horowitz et T. Rowe Price.

Lors du dernier financement externe en 2024, Waymo était évalué à 45 milliards de dollars, selon les données de Tracxn.

Waymo, qu'Alphabet a séparée du projet de voiture autonome de Google en 2016, est le seul opérateur aux États-Unis à proposer des services de robotaxi payants sans conducteur de sécurité ni accompagnateur dans le véhicule.

L'entreprise a déclaré avoir triplé son volume pour atteindre 15 millions de trajets en 2025, en fournissant 400 000 trajets par semaine dans six grandes zones métropolitaines américaines.

Si Waymo reste leader sur le marché américain, la concurrence se prépare, avec Tesla TSLA.O d'Elon Musk qui a fait du robotaxi une priorité centrale pour l'entreprise, en se détournant des véhicules électriques.

Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon AMZN.O , a également proposé au public des trajets gratuits en robotaxi sur et autour du Strip de Las Vegas et dans certains quartiers de San Francisco.

Cependant, les préoccupations en matière de sécurité persistent alors que la National Highway Traffic Safety Administration a déclaré la semaine dernière qu'elle ouvrait une enquête après qu'un véhicule autopiloté de Waymo a heurté un enfant près d'une école élémentaire en Californie.

