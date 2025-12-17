Waymo en pourparlers pour lever des milliards à une valorisation de plus de 100 milliards de dollars, selon The Information

(Ajout d'éléments de contexte)

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , est en pourparlers avec des investisseurs potentiels pour lever des fonds à une valorisation d'au moins 100 milliards de dollars, a rapporté mardi The Information, alors que la concurrence s'intensifie sur le marché naissant des robotaxis.

La taille du tour de table pourrait même dépasser les 10 milliards de dollars, et devrait être organisé au début de l'année prochaine, a rapporté The Information, citant des personnes familières avec les projets du fournisseur de services de covoiturage.

Bloomberg News a également rapporté que Waymo cherchait à lever plus de 15 milliards de dollars pour une valorisation proche de 100 milliards de dollars, dans le cadre d'un tour de table mené par la société mère Alphabet.

Alphabet et Waymo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Waymo, qu'Alphabet a fait émerger du projet de voiture autonome de Google en 2016, est le seul opérateur aux États-Unis à proposer des services payants de robotaxi sans conducteur de sécurité ni accompagnateur à bord des véhicules. Il dispose d'une flotte de plus de 2 500 véhicules.

Cette initiative souligne l'accélération de la course à la commercialisation de véhicules entièrement autonomes, les principaux acteurs investissant massivement et se concentrant sur la sécurité, le perfectionnement de la technologie et la coopération réglementaire pour gagner des parts de marché.

Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , a déclaré dimanche que le fabricant de véhicules électriques testait ses robotaxis sans moniteurs de sécurité sur le siège du passager avant.

Une grande partie de la valorisation de Tesla, qui s'élève à 1,53 trillion de dollars - la plus élevée de tous les constructeurs automobiles au monde - est liée à l'optimisme des investisseurs à l'égard de sa technologie de conduite autonome et de ses ambitions en matière de robots humanoïdes.

Alphabet a une capitalisation boursière d'environ 3,73 billions de dollars, selon les données du LSEG.