Waymo défend le recours à des téléassistants dans les opérations de robotaxi
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, l'unité de conduite autonome d'Alphabet, a défendu mardi son utilisation de personnel d'assistance à distance face aux questions du Congrès et a déclaré qu'ils n'ont jamais été utilisés pour déplacer des robotaxis dans des opérations sur route.

Waymo a déclaré au sénateur Ed Markey dans une lettre qu'il n'avait pas eu recours à la conduite à distance ou aux "télé-opérations" pour effectuer des tâches de conduite. Dans de rares circonstances, certains membres du personnel basé aux États-Unis pourraient inciter un AV arrêté à avancer à 2 miles par heure sur une courte distance pour sortir de la voie de circulation, mais cela ne s'est pas produit en dehors de la formation.

