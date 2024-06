WAVESTONE : Wavestone reçoit le prix " Mid Cap International 2024 " des Grands Prix CFNEWS de la Croissance Externe

La 16ème édition des Grands Prix CFNEWS de la Croissance Externe s'est tenue le mardi 18 juin 2024, au Cercle de l'Union Interalliée à Paris. À cette occasion, CFNEWS et ses partenaires ont récompensé sept sociétés qui se sont distinguées par leur parcours de croissance externe en 2023.

Création d'un champion européen du conseil de classe mondiale

Wavestone a reçu le prix « Mid Cap International 2024 » pour son rapprochement avec le cabinet allemand Q_PERIOR en décembre 2023.

Ce rapprochement transformant et stratégique a donné naissance à un nouvel acteur qui figure désormais parmi les grands cabinets de conseil internationaux. Le changement de dimension, l'envergure internationale et la proposition de valeur du nouvel ensemble offrent à Wavestone de nouvelles opportunités, visant à accompagner les grands comptes internationaux dans leurs transformations les plus critiques.

Fort de plus de 5 500 collaborateurs basés dans 17 pays, en Europe continentale, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie, Wavestone dispose d'une empreinte forte dans les principaux secteurs d'activité économique, tels que la banque, l'assurance, l'énergie, le transport, ou encore l'industrie et l'automobile.

Au 31 mars 2024, sur une base pro forma*, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires de 943,8 M€ et un résultat opérationnel récurrent de 123,9 M€, représentant une marge opérationnelle récurrente de 13,1%.

En parallèle, parce qu'un modèle de croissance n'est pas envisageable sans y associer le développement durable, Wavestone a l'ambition d'être à la pointe sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

L'ambition du cabinet est de poursuivre le développement du nouvel ensemble à un rythme de croissance soutenu au cours des prochaines années, en combinant croissance organique et acquisitions.

En matière de croissance externe, Wavestone constitue une plateforme particulièrement attractive en vue de futures acquisitions. La priorité en la matière sera tournée vers deux zones géographiques, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ainsi que vers la consolidation des positions déjà constituées en Asie.

« Ce prix est une reconnaissance de notre stratégie de développement. Notre rapprochement avec Q_PERIOR a marqué une étape clé pour Wavestone, renforçant notre présence en Europe et nous permettant d'offrir des services à plus forte valeur ajoutée et encore plus diversifiés à nos clients. Cette distinction est le reflet du travail acharné de nos équipes, sans qui cette réussite n'aurait pas été possible », déclare Pascal Imbert, Président – Directeur général de Wavestone.

À propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

*les comptes pro forma 2023/24 sont établis comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1er avril 2023