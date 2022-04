WAVESTONE : Wavestone et Nomadéis se rapprochent pour devenir un acteur majeur du conseil en développement durable

Fondé en 2002 et basé à Paris, Nomadéis est un cabinet de conseil français et indépendant, spécialisé en environnement et responsabilité sociétale. Avec 20 ans d'expérience et plus de 700 missions dans plus de 70 pays, Nomadéis s'est imposé comme un acteur de référence dans l'accompagnement de la transition énergétique, écologique et solidaire des entreprises et institutions publiques. Nomadéis rejoint aujourd'hui le cabinet Wavestone qui, dans le cadre d'Impact (son plan stratégique à horizon 2025), s'est fixé comme objectif de développer une compétence de premier plan en matière de développement durable. Nomadéis vient ainsi renforcer la nouvelle activité Sustainability de Wavestone.

Le développement durable et l'urgence climatique : des enjeux au cœur du plan Impact

Le monde économique connait de profonds changements, liés à une prise de conscience de plus en plus forte de l'ensemble des acteurs sur l'urgence des enjeux en matière de responsabilité sociétale et environnementale, et plus spécifiquement dans les domaines de l'énergie et du climat. Les cadres règlementaires européen et français, ainsi que l'exigence accrue de leurs clients et collaborateurs, poussent les entreprises à accélérer et intensifier leur prise en compte de ces enjeux, en les plaçant désormais au cœur de leur stratégie et en s'attachant à y apporter des réponses opérationnelles concrètes.

Le défi historique que constituent la RSE et l'accélération de la transition énergétique et écologique touche aujourd'hui tous les secteurs, toutes les fonctions et toutes les parties prenantes des entreprises : désormais, que ce soit en matière de conseil stratégique ou opérationnel sur ce sujet, les donneurs d'ordre parlent « international, transformation, massification ». La convergence progressive des transitions environnementale et digitale ouvre la voie à de nouveaux besoins, de nouveaux champs de compétences et donc à de nouvelles offres pour aider les grandes organisations, privées comme publiques, à se transformer pour relever les défis associés.

Ce moment singulier offre à Nomadéis et Wavestone l'opportunité de jouer ensemble un rôle clé au service des enjeux de développement durable et de la transition énergétique et écologique.

Cédric Baecher et Nicolas Dutreix, co-fondateurs de Nomadéis et Directeurs Associés confirment : « Pour Nomadéis, rejoindre Wavestone nous permet de poursuivre notre aventure entrepreneuriale, commencée il y a 20 ans, et de changer d'échelle en réponse aux attentes de nos clients. Nous sommes impatients de jouer un rôle de premier plan dans la construction et le développement de la nouvelle activité Sustainability de Wavestone lancée dans le cadre du plan stratégique Impact ».

« Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes de Nomadéis au sein de Wavestone pour devenir ensemble un acteur majeur du conseil dans le domaine du développement durable et de la compréhension des enjeux RSE de nos clients » précise Pascal Imbert, Président du Directoire de Wavestone . « En réunissant nos forces, nous pourrons jouer un rôle décisif dans le cadrage et la mise en œuvre des projets de transformation durable des plus grands acteurs privés et publics » ajoutent Cédric Baecher et Nicolas Dutreix .

« Ensemble, nous sommes capables de combiner la compréhension fine des enjeux et les expertises RSE développées par Nomadéis avec l'étendue des compétences de Wavestone, en France et à l'international, sur les thèmes clés en matière de transformation des entreprises et des organisations publiques, notamment les expertises sectorielles et technologiques » conclut Pascal Imbert .

Wavestone reviendra plus en détails sur ce rapprochement à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2021/22, le jeudi 28 avril 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Nomadéis

Fondé en 2002, Nomadéis est un cabinet d'études et de conseil français indépendant, spécialisé dans l'accompagnement des transitions énergétiques, écologiques et solidaires, et la responsabilité sociétale des entreprises et organisations publiques (RSE-RSO). Pionnier dans ses domaines d'intervention, Nomadéis accompagne depuis 20 ans des acteurs publics, privés et associatifs en France métropolitaine, dans les outre-mer et à l'international. Dans le classement 2021 des cabinets de conseil en environnement, énergie RSE réalisé par le magazine DÉCIDEURS (Leaders League), Nomadéis a obtenu le label « Excellent » pour la 3 ème année consécutive.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 9 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work ® .

