Wavestone: vers un rapprochement avec Q_Perior

(CercleFinance.com) - Conformément au calendrier communiqué en juillet, après information et consultation des instances représentatives de son personnel, Wavestone annonce avoir signé les documents contractuels pour son rapprochement avec Q_Perior.



La finalisation de cette opération nécessite encore une autorisation par la Direction Générale du Trésor et l'obtention auprès de l'AMF de la dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique obligatoire sur Wavestone par les membres du concert.



Elle doit aussi recevoir l'approbation de l'opération par les actionnaires de Wavestone réunis en assemblée générale extraordinaire, assemblée dont la réunion pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2023.





Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris -0.55%