WAVESTONE : Signature de la documentation contractuelle dans le cadre du projet de rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR

Le 25 juillet dernier, Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche), annonçaient leur projet de rapprochement en vue de constituer un champion européen du conseil [1] .

Conformément au calendrier communiqué en juillet, après information et consultation des instances représentatives du personnel de Wavestone, la signature des documents contractuels a été réalisée ce jour, 31 août 2023.

Les prochaines étapes conditionnant la finalisation de cette opération sont les suivantes :

Autorisation de l'opération par les services de la Direction Générale du Trésor en charge du contrôle des investissements étrangers en France ;

Rapports des commissaires aux apports sur la valeur et sur la rémunération de l'apport ;

Obtention auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de la dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique obligatoire sur Wavestone par les membres du concert ;

Diffusion auprès du public du Document d'exemption à l'obligation de publier un prospectus ;

Approbation de l'opération par les actionnaires de Wavestone réunis en Assemblée générale extraordinaire.

Cette Assemblée générale extraordinaire pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2023. L'approbation des actionnaires au cours de cette Assemblée entraînerait la réalisation de l'opération et la consolidation des comptes de Q_PERIOR dans ceux de Wavestone.

A propos de Q_PERIOR

Q pour "qualité" et PERIOR pour "supérieur" : Q_PERIOR est un cabinet international et indépendant de conseil en management et en technologies de l'information. Ses principaux secteurs d'activité sont l'automobile, la banque, l'énergie, l'industrie, les services publics, les voyages, le transport & logistique, l'assurance. Le cabinet conseille ses clients les orientent vers des solutions à partir de ses expertises métiers et multi-sectorielles, mais également à partir de ses compétences technologiques et de management.

Q_PERIOR offre une gamme complète de services allant de l'élaboration de la stratégie et de la conception commerciale à la mise en œuvre technique et au déploiement opérationnel, au service de modèles d'entreprise innovants et de leurs déploiements en matière de digital.

Q_PERIOR

Christian WELSCH

Brand, Marketing & Communication

Christian.Welsch@q-perior.com

Karsten HÖPPNER

CEO Q_PERIOR Group

Karsten.Hoeppner@q-perior.com fischerAppelt

Eline WELKE

eline.welke@fischerappelt.de

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 400 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place To Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Justine BROSSET

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

[1] lire le communiqué de presse du 25 juillet 2023

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lnCbZ5qYY5uZnZqfk8loaWiYaZtlxpbIapOVx2FxZJuVm3GSl5mXaJeXZnFimmpo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81552-signature-wavestone-et-q_perior-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com