Wavestone monte, Portzamparc juge la revalorisation méritée
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 11:04

Wavestone compte parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small mercredi matin, alors que les analystes de Portzamparc ont relevé ce matin l'action à l'achat tout en l'intégrant à leur liste de valeurs recommandées, la "High Five", jugeant le récent mouvement de revalorisation du cours de Bourse totalement mérité.

A 10h45, le titre du cabinet de conseil en technologies gagne 2,2%, tandis que l'indice parisien des petites et moyennes capitalisations avance de 0,2%.

Dans une note publiée tôt ce matin, Portzamparc souligne que la valeur a connu un beau "rerating" depuis son plancher de l'automne dernier, avec un gain de 25% en trois mois, un rebond que le bureau d'études estime "pleinement justifié".

"Les résultats du premier semestre pointent une amélioration structurelle de la rentabilité via l'optimisation de la sous-traitance et des coûts centraux, ce qui crédibilise à nouveau l'objectif moyen terme de 15% de marge opérationnelle courante (MOC)", souligne le cabinet de recherche.

Les analystes mettent également en évidence la montée en puissance de "drivers" technologiques/réglementaires, en particulier l'IA, qui devrait représenter quelque 14% du chiffre d'affaires cette année, contre 4% en 2024.

Portzamparc retient par ailleurs que le dernier point d'activité a fait apparaître une amélioration notable de la demande depuis l'automne, laissant penser que les grands comptes sont maintenant habitués à l'incertitude politique et géopolitique.

Le bureau d'études relève ainsi son conseil sur le titre, porté de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 62,6 à 72 euros tout en l'intégrant à sa "High Five" aux côtés de 2CRSI, Ipsos, Kaufman & Broad et Stif.

