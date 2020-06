WAVESTONE : Mise à disposition du rapport financier annuel

Wavestone annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 mars 2020.

Le rapport financier annuel est inclus dans le document « Comptes et rapports d'activité au 31/03/20 » publié ce jour sur le site internet de la société.

Il comprend notamment les informations suivantes :

le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

le rapport sur la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

les différents rapports des Commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes.

Il peut être consulté sur le site internet de Wavestone (www.wavestone.com), dans l'espace Investisseurs, partie Information financière / Information réglementée.

Le document mis à disposition du public comprend également les informations à caractère social, environnemental et sociétal requises au titre de l'article 225 de la loi n°2010-788 du 12/07/10.

À propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

