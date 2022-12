WAVESTONE : Marge opérationnelle courante au 1er semestre 2022/23 : 12,5% Objectif de chiffre d'affaires 2022/23 actualisé à plus de 525 M EUR

Lors de sa réunion du 5 décembre 2022, le Conseil d'administration de Wavestone a approuvé les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2022 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes et leur rapport est en cours d'émission.

Données consolidées (en M€)

Examen limité pour les données au 30/09

Données auditées pour les données au 31/03 S1

2022/23

(6 mois) S1

2021/22

(6 mois) Variation 2021/22

(12 mois) Chiffre d'affaires 237,1 217,8 +9% 470,1 Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 29,7

12,5% 31,8

14,6% -7% 74,8

15,9% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (0,7)

(3,3)

25,7 (0,7)

(0,9)

30,1



-15% (1,5)

(0,5)

72,8 Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (0,4)

(0,4)

(6,9) (0,5)

(0,3)

(8,7) (0,9)

-

(20,9) Résultat net part du groupe

Marge nette 17,9

7,6% 20,7

9,5% -14% 51,0

10,9%

Chiffre d'affaires semestriel en progression de +9%, dont +4% en organique

Au 30 septembre 2022, à l'issue du 1 er semestre 2022/23, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 237,1 M€, en hausse de +9% sur un an. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est élevée à +4%.

Outre l'effet des acquisitions du précédent exercice, le 1 er semestre 2022/23 a bénéficié de l'apport du cabinet Nomadéis, consolidé depuis le 1 er avril 2022, et de PEN Partnership consolidé depuis le 1 er août 2022. Coeus Consulting sera consolidé à compter du 1 er octobre 2022.

Turn-over toujours élevé mais rythme de recrutement dynamique

Au 30 septembre 2022, le taux de turn-over s'établissait à 19% sur 12 mois glissants, rythme identique à celui du 30 juin, contre 18% sur l'ensemble du dernier exercice 2021/22.

Le rythme de recrutement du cabinet a été dynamique sur le semestre et s'est inscrit en ligne avec le plan de marche annuel qui vise à recruter plus de 1 000 collaborateurs sur l'exercice.

Wavestone comptait 3 864 collaborateurs au 30 septembre 2022, contre 3 732 six mois plus tôt.

Prix de vente bien orientés et taux d'activité de 75% à mi-exercice

Le taux d'activité s'est établi à 75% au 1 er semestre 2022/23, conforme au niveau normatif du cabinet, contre 77% sur l'ensemble de l'exercice 2021/22.

Le taux journalier moyen du semestre s'est élevé à 880 €, en hausse de +3% par rapport à l'ensemble de l'exercice 2021/22 (854 €). À taux de change constants, il ressort à 872 € et a progressé de +2% par rapport à l'exercice précédent.

La prise de commande s'est maintenue pendant l'été et depuis la rentrée. Le carnet de commande s'est établi à 3,7 mois au 30 septembre 2022. Le recul du carnet de commande par rapport au 30 juin 2022 (4,2 mois) résulte de la progression des effectifs prévue pour le 3 ème trimestre de l'exercice.

Marge opérationnelle courante semestrielle de 12,5% et marge nette de 7,6%

Comme annoncé, la marge opérationnelle courante semestrielle est ressortie en recul sur le semestre. Elle s'est établie à 12,5% contre 14,6% sur la première moitié du précédent exercice. Le résultat opérationnel courant s'est ainsi élevé à 29,7 M€, en repli de 7% par rapport au 1 er semestre 2021/22.

Pour mémoire, la rentabilité du 1 er semestre 2021/22 était exceptionnellement élevée dans un contexte

post crise Covid-19, marqué par un rebond de l'activité et des charges opérationnelles encore ralenties.

Au cours du 1 er semestre 2022/23, le cabinet a en revanche accéléré ses dépenses, notamment en matière de recrutement et de ressources humaines. Wavestone a également décidé des ajustements de sa politique salariale permettant de maintenir son attractivité auprès de talents toujours plus sollicités, mais qui ne pèseront pas sur son ratio prix de vente sur salaires grâce à la bonne orientation du taux journalier moyen.

Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres charges non courantes, principalement constituées des frais liés aux acquisitions de PEN Partnership et de Coeus Consulting, le résultat opérationnel s'est établi à 25,7 M€, en recul de 15%.

Le coût de l'endettement financier net et les autres charges financières sont demeurés quasi-stables par rapport à l'exercice précédent. La charge d'impôt a été ramenée à 6,9 M€, contre 8,7 M€ un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe semestriel s'est élevé à 17,9 M€, en recul de 14% par rapport au 1 er semestre 2021/22. La marge nette s'est ainsi établie à 7,6% au 1 er semestre 2022/23, contre 9,5% un an plus tôt.

Financement de trois opérations de croissance externe sur le semestre

Au 1 er semestre 2022/23, la capacité d'autofinancement s'est élevée à 30,1 M€, en repli de 12% par rapport à la même période l'an dernier.

La variation de BFR a consommé 25,4 M€ de trésorerie (contre 22,8 M€ un an plus tôt), du fait de la croissance de l'activité et de la traditionnelle diminution des dettes fiscales et sociales sur le 1 er semestre de l'exercice.

Après prise en compte des impôts payés (12,2 M€), le cash-flow opérationnel s'est établi à -7,5 M€, contre +3,5 M€ un an plus tôt.

Les opérations d'investissement ont consommé 52,1 M€ au 1 er semestre 2022/23, consacrées pour l'essentiel aux acquisitions de Nomadéis, PEN Partnership et Coeus Consulting.

Les flux de financement ont quant à eux consommé 21,1 M€, dont 7,6 M€ de dividendes versés au titre de l'exercice 2021/22, 6,5 M€ consacrés à des rachats d'actions permettant de couvrir l'intégralité des plans d'attribution d'actions gratuites aux collaborateurs, et 4,1 M€ de remboursement d'emprunts financiers.

Endettement financier net de 16,2 M€ au 30 septembre 2022

Au 30 septembre 2022, les fonds propres de Wavestone s'élevaient à 267,7 M€.

Il convient de noter que les actifs financiers intègrent 25,5 M€ de titres de participation à la suite de l'acquisition de Coeus Consulting, réalisée mi-septembre mais consolidée dans les comptes de Wavestone à compter du 1 er octobre 2022. Au 31 mars 2023, les actifs, les passifs et l'écart d'acquisition de Coeus Consulting se substitueront à ces titres de participation au sein du bilan de Wavestone.

Sous l'effet des acquisitions, la dette financière nette [1] s'établissait à 16,2 M€ au 30 septembre 2022, contre 60,3 M€ de trésorerie nette six mois plus tôt.

A l'issue de l'exercice 2022/23, le cabinet vise une trésorerie nette positive comprise entre 30 M€ et 35 M€,

hors nouvelle acquisition, grâce à la génération de trésorerie traditionnellement élevée au 2 nd semestre de l'exercice.

Données consolidées (en M€)

Examen limité au 30/09

Données auditées au 31/03 30/09

2022 31/03

2022 Données consolidées (en M€)

Examen limité au 30/09

Données auditées au 31/03 30/09

2022 31/03

2022 Actif non courant 279,0 214,9 Capitaux propres 267,7 257,0 dont écarts d'acquisition 217,4 178,5 dont actifs financiers 26,9 1,3 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 44,2

8,4 47,9

8,1 dont droits d'utilisation 14,8 14,5 Dettes locatives 18,0 18,1 Actif courant 188,1 171,1 Passifs non financiers 165,1 171,3 dont créances clients 154,8 147,8 Trésorerie 27,9 108,3 Total 495,0 494,2 Total 495,0 494,2

Vers un ralentissement du marché en 2023, mais résistance attendue de certains secteurs

La dégradation du contexte économique fait apparaître un risque de plus en plus probable de ralentissement de la demande de conseil, qui pourrait se matérialiser dès le début de l'année 2023.

Cette tendance incite le cabinet à la prudence pour le 4 ème trimestre 2022/23, le début d'année calendaire étant traditionnellement marqué par une latence des donneurs d'ordre dans l'engagement de leurs dépenses.

Wavestone demeure toutefois confiant vis-à-vis de certains secteurs d'activité, notamment la banque, l'énergie ou encore le luxe.

Au Royaume-Uni, le rapprochement avec PEN Partnership et Coeus Consulting se déroule de manière positive. L'activité est bien orientée et les synergies opérationnelles commencent d'ores et déjà à se matérialiser. Grâce à ces acquisitions, Wavestone triple de taille dans cette géographie clé du plan Impact , et la rentabilité visée sur l'exercice 2022/23 est égale ou supérieure à celle du cabinet.

En ce qui concerne le secteur public en France, les controverses relatives à la place des cabinets de conseil et les incertitudes qu'elles génèrent ne paraissent pas devoir faiblir. Wavestone a en conséquence décidé de réduire sensiblement l'investissement commercial consacré à ce secteur.

Plus largement, pour les mois à venir, en dépit de l'environnement de marché plus exigeant, le cabinet a décidé de maintenir son rythme de recrutement soutenu, tout en poursuivant une activité commerciale intense, particulièrement dans les secteurs résistants.

525 M€ de chiffre d'affaires et 15% de marge opérationnelle désormais visés en 2022/23

Pour l'ensemble de l'exercice 2022/23, afin de tenir compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, Wavestone actualise ses objectifs annuels.

Le cabinet vise désormais un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 M€, contre plus de 505 M€ initialement.

Wavestone réitère en outre son objectif d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.

En matière de croissance externe, le cabinet entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées. Après les rapprochements opérés au cours du 1 er semestre 2022/23, Wavestone ne prévoit pas de réaliser de nouvelle opération au Royaume-Uni au cours des prochains mois. Le cabinet entend donc donner la priorité aux

Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022/23, le lundi 30 janvier 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Justine BROSSET

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Annexe 1 : Compte de résultat consolidé au 30/09/22

En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/22 31/03/22 30/09/21 Chiffre d'affaires 237 113 470 057 217 843 Achats consommés -8 037 -11 190 -5 164 Charges de personnel -170 901 -336 016 -160 925 Charges externes -22 705 -34 432 -14 461 Impôts et taxes -3 137 -7 748 -3 084 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -2 435 -6 023 -2 814 Autres produits et charges courants -209 157 403 Résultat opérationnel courant 29 689 74 805 31 796 Amortissement relation clientèle -747 -1 493 -747 Autres produits et charges opérationnels -3 289 -501 -926 Résultat opérationnel 25 653 72 811 30 124 Produits financiers 9 15 4 Coût de l'endettement financier brut -419 -899 -463 Coût de l'endettement financier net -410 -884 -459 Autres produits et charges financiers -423 -16 -282 Résultat avant impôt 24 820 71 912 29 383 Charge d'impôt -6 914 -20 880 -8 691 Résultat net 17 906 51 032 20 692 Intérêts minoritaires 0 0 0 Résultat net - part du groupe 17 906 51 032 20 692 Résultat net - part du groupe par action (€) (1) 0,90 2,55 1,03 Résultat net dilué - part du groupe par action (€) 0,90 2,55 1,03

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période.

Annexe 2 : Bilan consolidé au 30/09/22

En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/22 31/03/22 Ecarts d'acquisition 217 410 178 512 Immobilisations incorporelles 3 481 4 320 Immobilisations corporelles 7 115 6 879 Droits d'utilisation des biens pris en location 14 784 14 468 Actifs financiers - part à plus d'un an (1) 26 910 1 296 Autres actifs non courants 9 278 9 397 Actif non courant 278 978 214 872 Clients et comptes rattachés 154 823 147 761 Autres créances 33 285 23 351 Trésorerie et équivalent de trésorerie 27 942 108 251 Actif courant 216 051 279 363 Total actif 495 029 494 235 Capital 505 505 Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218 Réserves et résultats consolidés 251 306 243 139 Réserves de conversion groupe 4 689 2 122 Capitaux propres - part du groupe 267 719 256 984 Intérêts minoritaires 0 0 Total capitaux propres 267 719 256 984 Provisions long terme 11 787 14 287 Passifs financiers - part à plus d'un an 35 761 39 811 Dettes locatives - part à plus d'un an 13 142 13 097 Autres passifs non courants 12 188 332 Passif non courant 72 879 67 528 Provisions court terme 4 805 5 253 Passifs financiers - part à moins d'un an 8 395 8 109 Dettes locatives - part à moins d'un an 4 899 4 959 Fournisseurs et comptes rattachés 15 166 12 590 Dettes fiscales et sociales 93 227 109 770 Autres passifs courants 27 940 29 042 Passif courant 154 431 169 723 Total passif 495 029 494 235

(1) Ce poste comporte les titres de participation Coeus Consulting acquis le 14/09/22 pour 25 453 K€, qui seront consolidés à compter du 01/10/22.

Annexe 3 : Tableau des flux de trésorerie consolidé au 30/09/22

En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/22 31/03/22 30/09/21 Résultat net de l'ensemble consolidé 17 906 51 032 20 692 Elimination des éléments non monétaires : Dotations nettes aux amortissements et provisions (1) 4 104 3 051 2 929 Charges / (produits) liés aux paiements en actions 1 541 2 044 1 043 Moins-values / (plus-values) de cession, nettes d'impôt -82 1 463 320 Autres charges et produits calculés -771 -652 22 Cout de l'endettement financier net (y.c. intérêts sur dettes locatives) 503 1 139 600 Charges / (produits) d'impôt 6 914 20 880 8 691 Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement financier net et impôt 30 115 78 956 34 297 Impôt payé -12 242 -15 768 -7 992 Variation du besoin en fonds de roulement -25 420 -6 853 -22 838 Flux net de trésorerie généré par l'activité -7 548 56 335 3 467 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -891 -455 -166 Cession d'immobilisations 109 146 134 Variation des immobilisations financières (3) -22 072 277 15 Incidence des variations de périmètre -29 266 -12 452 -7 093 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -52 120 -12 485 -7 109 Cession (acquisition) par la société de ses propres titres (2) -6 456 -2 361 -2 032 Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère -7 612 -4 612 -4 645 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0 Souscription d'emprunts 0 0 0 Remboursement d'emprunts -4 147 -8 472 -4 185 Remboursement des dettes locatives -2 451 -7 583 -4 093 Intérêts financiers nets versés -300 -655 -341 Intérêts net versés sur dettes locatives -98 -282 -148 Autres flux liés aux opérations de financement -30 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -21 095 -23 965 -15 444 Variation nette de trésorerie -80 762 19 885 -19 087 Incidences des variations de taux de change 453 360 93 Trésorerie à l'ouverture 108 249 88 003 88 003 Trésorerie à la clôture 27 939 108 249 69 010

(1) Intégrant 2 694 K€ au titre de l'amortissement des droits d'utilisation immobiliers (IFRS 16) au 30/09/22 (3 393 K€ au 30/09/21). (2) Pour information, la société a livré des actions auto-détenues pour un montant de 1 802 K€. (3) Coeus Consulting, acquise le 14/09/22, sera consolidée à compter du 01/10/22. Au 30/09/22 les titres acquis sont présentés au bilan en actifs financiers non courants et le prix initial versé est présenté dans la ligne "variations des immobilisations financières" pour un montant de

(22 184) K€. A titre d'information, la trésorerie de Coeus Consulting s'élève à 2 066 K€ à cette même date.

[1] Hors dettes locatives

