WAVESTONE : Marge opérationnelle courante 2022/23 de 14,5% - Croissance du chiffre d'affaires de +9% visée en 2023/24

Lors de sa réunion du 31 mai 2023, le Conseil d'administration de Wavestone a approuvé les comptes annuels consolidés de l'exercice 2022/23, clos le 31 mars 2023, résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Données consolidées auditées

au 31/03 (en M€) 2022/23 2021/22 Variation Chiffre d'affaires 532,3 470,1 +13% Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 77 ,0

14,5% 74,8

15,9% +3% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (1,5)

(2,9)

72,7 (1,5)

(0,5)

72,8



0 % Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (1,8)

(2,3)

(18,5) (0,9)

(0,0)

(20,9) Résultat net part du groupe

Marge nette 50,1

9,4% 51,0

10,9% -2 %

532,3 M€ de chiffre d'affaires en 2022/23, en progression de +13%

À l'issue de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 532,3 M€, en progression de +13% sur un an. A taux de change constants, il s'élève à 528,6 M€, conforme à l'objectif d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 M€.

Wavestone a réalisé trois opérations de croissance externe au cours de l'exercice : le cabinet de conseil en développement durable Nomadéis en France, et les cabinets PEN Partnership et Coeus Consulting au

Royaume-Uni.

À taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est établie à +7%.

Recrutement dynamique et ralentissement du turn-over

Le rythme de recrutement très soutenu tout au long de l'exercice 2022/23 a conduit le cabinet à recruter de l'ordre de 1 300 collaborateurs, et ainsi de dépasser largement son objectif annuel d'embauches de 1 000 nouveaux collaborateurs.

En décélération tout au long du 2 nd semestre, le taux de turn-over a été ramené à 16% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, contre 18% en 2021/22.

Au 31 mars 2023, Wavestone comptait ainsi 4 406 collaborateurs, dont 126 issus des rapprochements avec Nomadéis, PEN Partnership et Coeus Consulting, contre 3 732 fin mars 2022.

Taux d'activité en recul à 73%, prix de vente moyen en hausse de +4%

En raison des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs au 2 nd semestre, conjuguées à un ralentissement des affaires au dernier trimestre, le taux d'activité s'est établi à 73% sur l'ensemble de l'exercice 2022/23, contre 77% l'année précédente.

Le taux journalier moyen de l'exercice s'est élevé à 890 €, marquant une croissance de +4% par rapport au prix de vente moyen de 854 € enregistré en 2021/22. À taux de change constants, le taux journalier moyen est en progression de +3%, à 883 €.

Marge opérationnelle courante de 14,5% et marge nette de 9,4%

En 2022/23, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 77,0 M€, contre 74,8 M€ un an plus tôt, soit une progression de +3%.

La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 14,5%, en ligne avec le niveau communiqué le 8 mars 2023, qui intégrait une dose de prudence vis-à-vis de l'objectif initial de 15% du fait du recul du taux d'activité au 4 ème trimestre.

Il est à noter que le résultat opérationnel courant 2022/23 intègre une charge non récurrente de 1,4 M€, au sein des charges de personnel, liée à l'application de l'avenant n ° 46 de la convention collective Syntec, avenant portant sur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

Les ajustements de la politique salariale mis en œuvre au cours de l'exercice afin de maintenir l'attractivité du cabinet n'ont pas empêché une légère progression du ratio prix de vente sur salaires en 2022/23, grâce à la bonne orientation du taux journalier moyen. Sur le plan des charges opérationnelles, après un exercice 2021/22 toujours au ralenti dans un contexte post crise Covid-19, Wavestone a accéléré ses dépenses en 2022/23, notamment en matière de recrutement et de ressources humaines.

Après comptabilisation de l'amortissement de la relation clientèle et des autres produits et charges non courants (2,9 M€ en 2022/23 contre 0,5 M€ en 2021/22), constitués principalement des charges relatives aux acquisitions de l'exercice, le résultat opérationnel s'est établi à 72,7 M€, quasi-stable par rapport à l'exercice précédent.

Du fait des acquisitions de l'exercice et de la hausse des taux d'intérêts, le coût de l'endettement financier net s'est accru en 2022/23 pour s'établir à 1,8 M€ contre 0,9 M€ un an plus tôt. Les autres produits et charges financiers s'élèvent à -2,3 M€, se décomposant en -1,3 M€ de coût des instruments financiers, -0,8 M€ de perte de change et -0,2 M€ de charges d'intérêts IFRS 16.

La charge d'impôt s'est allégée à 18,5 M€, contre 20,9 M€ un an plus tôt, sous l'effet de la baisse du taux d'impôt en France.

Le résultat net part du groupe ressort ainsi à 50,1 M€ à l'issue de l'exercice 2022/23, en léger repli par rapport à 2021/22. La marge nette s'est établie à 9,4% en 2022/23, contre 10,9% un an plus tôt.

Progression de la capacité d'autofinancement et 41,1 M€ de cash-flow opérationnel

A l'issue de l'exercice 2022/23, Wavestone a généré une capacité d'autofinancement de 83,8 M€, en progression de +6% par rapport à l'exercice précédent.

La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) a consommé 21,6 M€ sur l'exercice, contre 6,9 M€ un an plus tôt, en raison de la croissance de l'activité et d'un allongement du délai de règlements clients.

Après prise en compte du paiement des impôts (21,1 M€), Wavestone a dégagé un cash-flow opérationnel de 41,1 M€ en 2022/23, contre 56,3 M€ un an plus tôt.

Les opérations d'investissement ont consommé 52,7 M€, consacrées pour l'essentiel aux acquisitions des cabinets Nomadéis, PEN Partnership et Coeus Consulting.

Les flux de financement se sont quant à eux élevés à -25,8 M€, incluant principalement -4,4 M€ de remboursements nets d'emprunts financiers, -6,4 M€ au titre des rachats d'actions permettant de couvrir l'intégralité des plans d'attribution d'actions gratuites aux collaborateurs, -5,1 M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS 16) et -7,6 M€ de versement de dividendes au titre de l'exercice 2021/22.

Trésorerie nette de 27,1 M€ au 31 mars 2023

Au 31 mars 2023, les fonds propres de Wavestone atteignaient 299,1 M€.

Les opérations de croissance externe concrétisées au cours de l'exercice conduisent à un accroissement des écarts d'acquisition, à 235,4 M€.

La trésorerie nette [1] s'élevait à 27,1 M€ à fin mars 2023, contre un endettement net de 16,2 M€ à mi-exercice et une trésorerie nette de 60,3 M€ à fin mars 2022.

La trésorerie disponible s'élevait quant à elle à 70,8 M€ contre 108,3 M€ un an plus tôt.

Données consolidées auditées

au 31/03 (en M€) 31/03/2023 31/03/2022 Données consolidées auditées

au 31/03 (en M€) 31/03/2023 31/03/2022 Actif non courant 272,8 214,9 Capitaux propres 299,1 257,0 dont écarts d'acquisition 235,4 178,5 dont droits d'utilisation des biens en location 13,2 14,5 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 43,7

5,7 47,9

8,1 Actif courant 193,1 171,1 Dettes locatives 15,9 18,1 dont créances clients 176,6 147,8 Trésorerie 70,8 108,3 Passifs non financiers 178 ,2 171,3 Total 536,8 494,2 Total 536,8 494,2

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2023 le versement d'un dividende de 0,38 € par action au titre de l'exercice 2022/23, identique à celui versé en 2022, représentant 15% du résultat net part du groupe.

Poursuite des avancées en matière de développement durable en 2022/23

Au cours de l'exercice 2022/23, Wavestone a poursuivi ses avancées en matière de développement durable.

En cohérence avec ses engagements RSE (responsabilité sociétale des entreprises), le cabinet a atteint ou dépassé au cours de l'exercice la majorité de ses objectifs. Wavestone a en particulier progressé sur le déploiement de sa démarche conseil responsable, sur les sujets de diversité et inclusion, d'engagement sociétal ou encore de réduction de son empreinte carbone dans le cadre de sa trajectoire alignée avec le Net Zero Standard de SBTi (objectifs court et long terme validés en mai 2023 par SBTi).

Le cabinet reste toutefois en-deçà de ses objectifs en matière de turn-over et de NPS ® 2 .

Le taux de turn-over a marqué un net repli en fin d'exercice pour s'établir à 16%, mais il reste légèrement au?dessus de sa cible normative de 15%.

En ce qui concerne le NPS ® , les actions mises en œuvre sur l'exercice n'ont pour l'instant pas produit le résultat escompté. Cet indicateur se situe en effet à 45, en retrait par rapport à l'objectif de 50, le turn-over élevé sur le 1 er semestre étant sans doute l'une des causes de ce résultat.

Indicateurs RSE 2022/23 2021/22 NPS ® 45 48 Nombre de projets menés avec la démarche conseil responsable 119 37 Indice d'engagement des collaborateurs 74 70 Taux de turn-over 16% 18% Part des femmes dans le management 35% 33% Nombre de salariés en situation de handicap 49 35 Collaborateurs formés à l'application de la charte éthique des affaires 96% 97% Temps du cabinet dédié à l'engagement sociétal 1,3% 1,0% Réduction de l'empreinte carbone par rapport à 2019/20 Scope 1 & 2 (empreinte totale de Wavestone) -51% 3 - Scope 3 (empreinte par collaborateur) -27% 3 -

Perspectives pour l'exercice 2023/24

L'exercice 2023/24 s'ouvre sur un environnement de marché moins porteur, et dans lequel il est difficile de dégager des tendances sectorielles pérennes. En dépit de ce contexte, Wavestone entend rétablir progressivement son niveau d'activité au cours de l'exercice.

Ce rétablissement est appelé à se matérialiser dès le 1 er trimestre de l'exercice, avec un taux d'activité qui devrait se situer aux alentours de 73% sur la période, contre 71% au 4 ème trimestre 2022/23. Les prix restent quant à eux bien orientés.

Tout au long de l'exercice, le cabinet va faire de l'intensité et de l'agilité de l'action commerciale sa priorité, afin de tirer parti des segments de marché et des clients présentant les meilleures opportunités de développement. En matière de recrutement, le cabinet va en revanche ralentir son effort, du fait de l'environnement de marché, mais aussi de la baisse du turn-over.

Le cabinet poursuit par ailleurs ses actions en matière de croissance externe, en donnant la priorité au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sans exclure des opérations tactiques dans d'autres géographies. Le cabinet reste également attentif à des opportunités de rapprochements plus transformants.

A plus moyen terme, Wavestone confirme la trajectoire de chiffre d'affaires tracée dans le cadre de son plan stratégique Impact , aidé en cela par l'effet embarqué important dont il bénéficie en matière d'effectifs en début d'exercice 2023/24.

Objectifs financiers 2023/24 : chiffre d'affaires supérieur à 580 M€ et marge opérationnelle courante de l'ordre de 15%

Au titre de l'exercice 2023/24, Wavestone s'est fixé l'objectif de réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice écoulé (+7%), en dépit d'un effet jour défavorable (-1,6%).

Tenant compte de l'impact de la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 580 M€ sur l'exercice 2023/24, soit une croissance totale de 9%.

En matière de rentabilité, le cabinet se fixe d'atteindre une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%. Il est à noter que la croissance et la rentabilité du 1 er semestre de l'exercice seront pénalisées par un effet jour défavorable de -2,4% par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Les objectifs mentionnés ci-dessus s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Prochains rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023/24, le mercredi 26 juillet 2023, après la clôture des marchés d'Euronext, et Assemblée générale des actionnaires le jeudi 27 juillet 2023 à 9h00.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, labellisé Great Place To Work ® , et classé parmi les meilleurs cabinets de conseil au monde par Forbes en 2022.

Annexe 1 : Compte de résultat consolidé au 31/03/23 En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/03/23 31/03/22 Chiffre d'affaires 532 264 470 057 Achats consommés -21 753 -11 190 Charges de personnel -373 278 -336 016 Charges externes -46 594 -34 432 Impôts et taxes -8 044 -7 748 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -5 771 -6 023 Autres produits et charges courants 218 157 Résultat opérationnel courant 77 042 74 805 Amortissement relation clientèle -1 493 -1 493 Autres produits et charges opérationnels -2 864 -501 Résultat opérationnel 72 685 72 811 Produits financiers 10 15 Coût de l'endettement financier brut -1 766 -899 Coût de l'endettement financier net -1 756 -884 Autres produits et charges financiers -2 348 -16 Résultat avant impôt 68 580 71 912 Charge d'impôt -18 513 -20 880 Résultat net 50 068 51 032 Intérêts minoritaires 0 0 Résultat net - part du groupe 50 068 51 032 Résultat net - part du groupe par action (€) (1) 2,51 2,55 Résultat net dilué - part du groupe par action (€) 2,51 2,55 (1) Nombre d'actions pondéré sur la période.

Anne 2 : Bilan consolidé au 31/03/23 En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/03/23 31/03/22 Ecarts d'acquisition 235 355 178 512 Immobilisations incorporelles 2 644 4 320 Immobilisations corporelles 8 815 6 879 Droits d'utilisation des biens pris en location 13 179 14 468 Actifs financiers - part à plus d'un an 1 790 1 296 Autres actifs non courants 11 038 9 397 Actif non courant 272 820 214 872 Clients et comptes rattachés 176 595 147 761 Autres créances 16 549 23 351 Trésorerie et équivalent de trésorerie 70 824 108 251 Actif courant 263 968 279 363 Total actif 536 788 494 235 Capital 505 505 Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218 Réserves et résultats consolidés 285 314 243 139 Réserves de conversion groupe 2 013 2 122 Capitaux propres - part du groupe 299 050 256 984 Intérêts minoritaires 0 0 Total capitaux propres 299 050 256 984 Provisions long terme 13 316 14 287 Passifs financiers - part à plus d'un an 38 047 39 811 Dettes locatives - part à plus d'un an 11 098 13 097 Autres passifs non courants 1 023 332 Passif non courant 63 485 67 528 Provisions court terme 4 755 5 253 Passifs financiers - part à moins d'un an 5 654 8 109 Dettes locatives - part à moins d'un an 4 754 4 959 Fournisseurs et comptes rattachés 14 731 12 590 Dettes fiscales et sociales 106 272 109 770 Autres passifs courants 38 087 29 042 Passif courant 174 254 169 723 Total passif 536 788 494 235

Annexe 3 : Tableau des flux de trésorerie consolidée au 31/03/23 En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/03/23 31/03/22 Résultat net de l'ensemble consolidé 50 068 51 032 Elimination des éléments non monétaires : Dotations nettes aux amortissements et provisions (1) 9 907 3 051 Charges / (produits) liés aux paiements en actions 3 305 2 044 Moins-values / (plus-values) de cession, nettes d'impôt -217 1 463 Autres charges et produits calculés 256 -652 Cout de l'endettement financier net (y.c. intérêts sur dettes locatives) 1 933 1 139 Charges / (produits) d'impôt 18 513 20 880 Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement financier net et impôt 83 764 78 956 Impôt payé -21 052 -15 768 Variation du besoin en fonds de roulement -21 567 -6 853 Flux net de trésorerie généré par l'activité 41 146 56 335 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -3 705 -455 Cession d'immobilisations 168 146 Variation des immobilisations financières 3 277 Incidence des variations de périmètre -49 196 -12 452 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -52 731 -12 485 Cession (acquisition) par la société de ses propres titres (2) -6 403 -2 361 Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère -7 612 -4 612 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 Souscription d'emprunts 0 0 Remboursement d'emprunts -4 435 -8 472 Remboursement des dettes locatives -5 132 -7 583 Intérêts financiers nets versés -2 078 -655 Intérêts net versés sur dettes locatives -181 -282 Autres flux liés aux opérations de financement -6 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -25 847 -23 965 Variation nette de trésorerie -37 432 19 885 Incidences des variations de taux de change -136 360 Trésorerie à l'ouverture 108 249 88 003 Trésorerie à la clôture 70 681 108 249 (1) Intégrant 4 322 K€ au titre de l'amortissement des droits d'utilisation immobiliers (IFRS 16) au 31/03/23 et 6 281 K€ au 31/03/22. (2) Pour information, la société a livré des actions auto-détenues pour un montant de 1 802 K€.

[1] Hors dettes locatives

2 NPS ® est une marque déposée de Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc., et Fred Reichheld. Le NPS, Net Promoter Score, est un indicateur couramment utilisé pour mesurer la satisfaction client.

3 Dans le cadre de la trajectoire SBTi, les émissions sont désormais comptabilisées et reportées en méthodologie GHG Protocol .

Le périmètre d'engagement SBTi englobe l'ensemble des 3 scopes (en market-based ) hors émissions optionnelles telles que définies par le GHG Protocol (frais d'hôtels, télétravail des collaborateurs, usages externes des sites), et hors intégrations de l'exercice 2022/23.

