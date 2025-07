Wavestone: en recul après son CA de 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 09:32









(Zonebourse.com) - Wavestone perd 4% au lendemain de l'annonce, au titre de son premier trimestre 2025-26, d'un chiffre d'affaires de 231,5 millions d'euros, en légère baisse de 0,4% (-0,6% à taux de change et à périmètre constants), conformément à ses anticipations.



Le taux d'activité du cabinet de conseil est demeuré sous pression, s'établissant à 71% contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2024-25. Sur le plan commercial, son carnet de commandes s'est établi à 4,3 mois au 30 juin, contre 4,2 mois à fin mars.



'Comme anticipé, la tendance s'est inscrite dans la continuité de la fin de l'exercice précédent. Les donneurs d'ordres continuent d'adopter une attitude attentiste, ce qui entraîne le report, voire parfois l'annulation, de certains projets', précise la société.



Wavestone confirme ses objectifs annuels de délivrer une croissance organique positive en 2025-26, par rapport au chiffre d'affaires annuel de 943,7 millions de 2024-25, et une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.





Valeurs associées WAVESTONE 58,8000 EUR Euronext Paris -5,16%