Wavestone: croissance organique solide, objectifs confirmés

(CercleFinance.com) - Le cabinet de conseil Wavestone a fait part hier soir d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à ses prévisions et maintenu ses objectifs de rentabilité.



A l'issue de son exercice 2023/24, clos fin mars, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 32% à 701,1 millions d'euros, dont une croissance de 9% à périmètre et change constants.



Pour mémoire, l'entreprise s'était donné comme objectif une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022/23 (+7%).



Sur le 4ème trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est établi à 248,8 millions d'euros, en croissance de 59% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent.



Wavestone a par ailleurs confirmé son objectif d'une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15% pour l'exercice 2023/24, sans tenir compte des acquisitions de Q_Perior et Aspirant Consulting.



Concernant l'année fiscale 2024/25, la société se dit confiante dans sa capacité à réaliser une croissance supérieure à 3%, tout en visant une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, cette fois en incluant Q_Perior et Aspirant Consulting en année pleine.



Wavestone prévoit de publier ses résultats annuels et ses objectifs financiers pour l'exercice 2024/25 le 3 juin prochain.



Malgré ces résultats qualifiés de rassurants, le titre perdait plus de 2% mardi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris -1.99%