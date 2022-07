WAVESTONE : Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 28 juillet 2022

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est déroulée, le jeudi 28 juillet 2022, sous la présidence de Michel Dancoisne, président du Conseil de surveillance, et en présence des Commissaires aux comptes.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Wavestone ( www.wavestone.com ), onglet Investisseurs, rubrique Assemblée générale.

Approbation d'un dividende de 0,38 € par action, mis en paiement le 5 août 2022

Les actionnaires du cabinet ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021/22 clos le

31 mars 2022, et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.

En conséquence, Wavestone va verser, au titre de l'exercice 2021/22, un dividende de 0,38 € par action. Ce dividende marque le retour à un taux de distribution conforme au niveau habituel de 15% du résultat net part du groupe.

La mise en paiement du dividende, qui sera versé en numéraire, sera effectuée à compter du 5 août 2022.

Changement du mode de gouvernance et nominations des membres du Conseil d'administration

L'Assemblée générale mixte a approuvé la 10 ème résolution, décidant ainsi la modification du mode d'administration et de direction de Wavestone par l'institution d'un Conseil d'administration, en lieu et place d'une structure à Directoire et Conseil de surveillance. Ce changement de structure, qui intervient dans le cadre du plan stratégique Impact , participe au développement futur de Wavestone en matière de gouvernance.

L'Assemblée générale a ainsi approuvé les 25 ème à 30 ème résolutions, nommant ainsi en qualité de membres du Conseil d'administration les membres suivants de l'ancien Conseil de surveillance, pour la durée restant à courir de leur mandat de membre du Conseil de surveillance : Madame Marlène Ribeiro, Madame Véronique Beaumont, Madame Marie-Ange Verdickt, Madame Sarah Lamigeon, Monsieur Rafael Vivier et Monsieur Christophe Aulnette.

Par l'approbation des 31 ème à 33 ème résolutions, l'Assemblée générale a nommé en qualité de membre du Conseil d'administration la société FDCH, représenté par Monsieur Michel Dancoisne, et Messieurs Pascal Imbert et Patrick Hirigoyen en qualité de membres du Conseil d'administration.

Enfin, la 34 ème résolution ayant recueilli plus de voix favorables que la 35 ème résolution, Monsieur Pierre Allard est nommé en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires.

Approbation des résolutions, à l'exception de la 20 ème résolution, conformément à la proposition du Directoire

Les actionnaires du cabinet ont rejeté la 20 ème résolution, conformément à la proposition du Directoire. Plus d'informations sur ces résolutions sont disponibles dans le Rapport du Directoire - Rapport général du document d'enregistrement universel 2021/22.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

