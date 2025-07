WAVESTONE : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025/26 en léger repli à 231,5 M EUR - Confirmation des objectifs annuels 2025/26

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2025/26

consolidé 2024/25

consolidé Variation Variation à périmètre 1 et

change constants 1 er trimestre 231,5 232,4 0% -1%

1 hors Wiwoo consolidé depuis le 1 er juin 2025.

Légère décroissance organique de -1% au 1 er trimestre 2025/26

Au 1 er trimestre de son exercice 2025/26, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 231,5 M€, en légère baisse par rapport au 1 er trimestre 2024/25 (-0,4%).

Pour rappel, Wavestone consolide Wivoo, cabinet français de conseil, depuis le 1 er juin 2025.

À taux de change et à périmètre constants, le repli trimestriel est de -0,6%. À noter : le 1 er trimestre 2025/26 présentait un effet jour défavorable de -0,7% [1] .

Cette évolution est conforme aux anticipations du cabinet pour la période.

Taux d'activité de 71% [2] au 1 er trimestre 2025/26, taux journalier moyen de 944 € 3

Le taux d'activité est demeuré sous pression au 1 er trimestre 2025/26. Il s'est établi à 71% 3 , contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2024/25.

Le taux journalier moyen a atteint 944 € 3 au 1 er trimestre 2025/26, en progression de +0,5% par rapport à l'exercice précédent (939 €).

Sur le plan commercial, le carnet de commandes s'est établi à 4,3 mois 3 au 30 juin 2025, contre 4,2 mois à fin mars 2025, et 4,3 mois un an plus tôt.

6 130 collaborateurs au 30 juin 2025, turn-over de 12% sur 12 mois glissants

Au 30 juin 2025, Wavestone comptait 6 130 collaborateurs, incluant 98 collaborateurs issus de Wivoo, contre 6 076 à l'issue de l'exercice 2024/25.

À fin juin 2025, le turn-over s'établissait à 12% (sur 12 mois glissants), stable par rapport au niveau enregistré à l'issue de l'exercice précédent.

Wavestone conserve une approche prudente et sélective en matière de recrutement.

Un environnement de marché toujours exigeant

Comme anticipé, la tendance au cours du 1 er trimestre 2025/26 s'est inscrite dans la continuité de la fin de l'exercice précédent. Les donneurs d'ordres continuent d'adopter une attitude attentiste, ce qui entraîne le report, voire parfois l'annulation, de certains projets.

Les dynamiques sectorielles sont demeurées globalement comparables à celles observées depuis le début de l'année 2025. Le secteur des transports a récemment montré des signaux de ralentissement, tandis que la bonne dynamique dans le secteur de l'énergie s'est renforcée.

Sur le plan des offres, les projets relatifs à la cybersécurité, au cloud et à SAP affichent toujours une solide dynamique. La demande en matière d'intelligence artificielle prend de l'ampleur, avec de premiers déploiements à grande échelle amorcés chez certains grands clients.

Au niveau géographique, l'environnement de marché demeure dans l'ensemble difficile dans toutes les régions de Wavestone, à l'exception de l'Amérique du Nord où la demande reste soutenue.

Confirmation des objectifs 2025/26

À l'issue du 1 er trimestre 2025/26, Wavestone confirme ses objectifs financiers annuels. Pour mémoire, ces objectifs sont de délivrer une croissance organique positive en 2025/26, par rapport au chiffre d'affaires annuel consolidé de 943,7 M€ enregistré en 2024/25, et une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, hors Wivoo et hors nouvelle acquisition.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte des actionnaires le 29 juillet 2025 à 9h00 & publication du chiffre d'affaires semestriel 2025/26, le jeudi 30 octobre 2025, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.

[1] tenant compte de la répartition géographique des effectifs de Wavestone.

[2] hors Wivoo, consolidé depuis le 1 er juin 2025.