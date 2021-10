WAVESTONE : Chiffre d'affaires de 217,8 M EUR au 1er semestre 2021/22, en progression de +17%, dont +15% en organique

Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées

non auditées 2021/22 2020/21 Variation Variation

à périmètre1

et change constants 1er trimestre 115,2 94,4 +22% +21% 2ème trimestre 102,6 92,4 +11% +9% 1er semestre 217,8 186,8 +17% +15%

1 hors Everest Group consulting intégré aux comptes consolidés de Wavestone depuis le 01/05/2021.

Au 2ème trimestre de l'exercice 2021/22 (du 1er juillet au 30 septembre 2021), le chiffre d'affaires de Wavestone s'est établi à 102,6 M€, en croissance de +11% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent.

La croissance organique, à taux de change et périmètre constants, s'est élevée à +9% au 2ème trimestre, tirant parti d'une activité toujours bien orientée.

Pour mémoire, le 1er trimestre bénéficiait d'un effet jour positif (+3%) ainsi que d'un effet de base particulièrement favorable. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020/21 était en effet en baisse de -10% par rapport à l'année précédente (contre -4% pour le 2ème trimestre 2020/21).

Sur l'ensemble du 1er semestre 2021/22, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires de 217,8 M€, en hausse de +17%, et +15% à périmètre et taux de change constants. L'effet jour sur le 1er semestre s'établit à hauteur de +1,4%.

Taux journalier moyen en hausse et taux d'activité toujours élevé

Le taux d'activité s'est établi à un niveau élevé sur l'ensemble du semestre, à 78%, malgré un léger tassement au 2ème trimestre (77%). Il reste donc supérieur au niveau normatif de 75%.

Le taux journalier moyen s'est quant à lui élevé à 847 € sur le semestre, marquant une légère hausse par rapport au niveau du 1er trimestre (842 €). L'intégration d'Everest Group consulting durant cinq mois sur le semestre a contribué positivement à ce prix de vente à hauteur de 5 €. A mi-exercice, l'objectif de stabiliser le taux journalier moyen par rapport à l'exercice précédent (842 € en 2020/21) parait donc pleinement sécurisé.

Au 30 septembre 2021, le carnet de commande s'élevait à 3,9 mois, en diminution par rapport au niveau exceptionnellement haut enregistré à fin juin 2021 (4,3 mois). La visibilité commerciale demeure néanmoins excellente.

Plan de recrutement en phase avec l'objectif annuel, accélération du turn-over

Au 30 septembre 2021, Wavestone comptait 3 476 collaborateurs, contre 3 453 au 31 mars 2021.

Dans le sillage du trimestre précédent, le turn-over reste élevé. Au 30 septembre 2021, il s'établissait désormais à 15% sur 12 mois glissants, contre 13% à la fin du 1er trimestre et un point bas de 11% sur l'exercice 2020/21. Le cabinet anticipe un taux de turn-over annuel probablement situé entre 15% et 20%, au-dessus de la cible de 15% visée en début d'exercice.

Face à cette hausse et eu égard à sa bonne visibilité commerciale, Wavestone a entrepris d'accélérer son rythme de recrutement et devrait donc dépasser son objectif de 800 embauches sur l'exercice 2021/22.

Acquisition du cabinet why innovation! en Asie

Wavestone annonce son rapprochement avec why innovation!, cabinet de conseil spécialisé dans la transformation agile des organisations, basé à Singapour et à Hong Kong.

La vingtaine de consultants de why innovation! accompagne des sociétés des secteurs de la finance, du transport, de l'industrie, du retail et de la santé, notamment dans le cadre de leurs besoins d'innovation et de transformation digitale.

Après une première étape de développement en Asie-Pacifique, matérialisée par l'ouverture d'un bureau à

Hong Kong en 2016, Wavestone renforce ses positions dans cette géographie.

Les deux cabinets vont s'appuyer sur leurs portefeuilles d'offres complémentaires pour apporter plus de valeur à leurs clients dans la région.

Sur ses trois derniers exercices, why innovation! a réalisé un chiffre d'affaires moyen de l'ordre de 5,0 MSGD (~3,2 M€) pour une marge d'EBITA2 moyenne de l'ordre de 15%. En ce qui concerne l'exercice 2020, impacté par la crise Covid-19, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,4 MSGD (~2,8 M€) pour une marge d'EBITA de 9%.

Wavestone a acquis 100% du capital de why innovation!. Le prix d'acquisition est de 5,2 MSGD (~3,3 M€) en valeur d'entreprise, financé en numéraire sur les fonds propres de Wavestone, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 2,7 MSGD (~1,7 M€) conditionnés par les performances de la société au cours des 18 prochains mois.

L'acquisition est intervenue le 18 octobre 2021. why innovation! sera consolidé dans les comptes de Wavestone à compter du 1er novembre 2021.

Le cabinet entend poursuivre sa politique de croissance externe ciblée, en donnant toujours la priorité à des acquisitions aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies.

Wavestone à nouveau salué pour sa performance extra-financière

Au cours du mois d'octobre, le cabinet a été distingué à plusieurs reprises en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Wavestone figure ainsi pour la 12ème année consécutive dans le classement du Gaïa Research qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance. Le cabinet est classé à la 2ème place dans la catégorie des entreprises réalisant entre 150 M€ et 500 M€ de chiffre d'affaires.

Le cabinet s'est également vu décerner le niveau Platinum par Ecovadis, agence indépendante de notation extra-financière. Wavestone figure désormais dans le Top 1% des entreprises les plus performantes en matière de RSE, parmi les 600 entreprises internationales évaluées par Ecovadis.

Enfin, Wavestone figure à la 1ère place du secteur « Technology » dans le classement Humpact, agence de notation extra-financière évaluant la performance des entreprises liée à l'emploi. Wavestone est 6ème du classement global des 200 entreprises évaluées.

Ces distinctions ne sont qu'une étape. L'engagement en matière de RSE est plus que jamais au cœur du projet d'entreprise de Wavestone.

Objectifs 2021/22 confirmés

Wavestone continue de bénéficier d'un marché porteur, tiré par la demande liée aux nombreux grands projets de transformation lancés par ses clients. Sur le plan sectoriel, la demande est soutenue dans les services financiers, l'industrie, le secteur public et l'énergie. La situation reste en revanche moins favorable dans le secteur des transports.

La dynamique du 1er semestre, caractérisée par un taux d'activité élevé et une bonne orientation des prix de vente, renforce la confiance de Wavestone quant à ses objectifs financiers pour l'exercice 2021/22 : un chiffre d'affaires de 460 M€ et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%. Pour mémoire, ces objectifs s'entendent à taux de change constants. Ils intègrent Everest Group consulting mais n'incluent pas à ce stade why innovation!.

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2021/22, le 6 décembre 2021, Wavestone actualisera ses objectifs annuels et présentera son nouveau plan stratégique.

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2021/22, le lundi 6 décembre 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

2Earnings Before Interest and Taxes and Amortization - Bénéfice avant Intérêts, Impôts et Amortissements.

