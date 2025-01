WAVESTONE : Chiffre d'affaires 9 mois en croissance de +54%, dont +1% en organique - Confirmation des objectifs annuels révisés

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2024/25

consolidé 2023/24

consolidé 2023/24

pro forma 1 Croissance totale Croissance organique

(base pro forma 1 ) 1 er trimestre 232,4 143,3 229,3 +62% +1% 2 ème trimestre 225,4 133,4 219,7 +69% +3% 3 ème trimestre 240,6 175,6 243,8 +37% -1% Total 9 mois 698,5 452,2 692,8 +54% +1%

1 Les informations financières pro forma 2023/24 sont établies comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023.

Chiffre d'affaires en progression de +37% au 3 ème trimestre 2024/25, recul de -1% en organique

Au 3 ème trimestre de son exercice 2024/25 (du 1 er octobre au 31 décembre 2024), le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 240,6 M€, en progression totale de +37% par rapport au 3 ème trimestre 2023/24.

Pour rappel, Wavestone consolide Q_PERIOR, cabinet de conseil allemand, depuis le 1 er décembre 2023, et Aspirant Consulting, cabinet de conseil américain, depuis le 1 er février 2024. Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023, le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024/25 s'inscrit en recul organique de -1%. Il n'y a pas eu d'effet jour au 3 ème trimestre [1] .

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2024/25, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 698,5 M€, en croissance de +54%, dont +1% à taux de change et périmètre constants.

Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires à neuf mois s'inscrit en croissance organique de +1% sur la période. Il bénéficie d'un effet jour favorable à hauteur de +1%.

Taux d'activité de 73% [2] , stable sur 9 mois, taux journalier moyen constant de 937 €

Sur neuf mois, le taux d'activité est demeuré résistant pour s'élever à 73%, niveau identique à celui du 1 er semestre 2024/25. À périmètre constant, il s'établit à 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Le taux journalier moyen s'élève à 937 € sur neuf mois, stable par rapport au 1 er semestre 2024/25, malgré une pression sur les prix croissante au cours des derniers mois. À périmètre constant, le taux journalier moyen s'établit à 898 €, stable par rapport à l'exercice précédent.

Au niveau commercial, le carnet de commandes est de 4,5 mois au 31 décembre 2024 (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre 3,7 mois au 30 septembre 2024. À périmètre constant, il s'établit à 4,1 mois, contre 3,4 mois au 30 septembre 2024.

5 990 collaborateurs au 31 décembre 2024, turn-over de 13%

Au 31 décembre 2024, le turn-over sur 12 mois glissants (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting) s'établit à 13%, niveau identique à celui du 30 septembre 2024. À périmètre constant, le turn-over est également de 13%, contre 14% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Wavestone comptait 5 990 collaborateurs au 31 décembre 2024, contre 5 894 au 31 mars 2024.

Pour rappel, le cabinet projette de réaliser environ 1 000 recrutements bruts annuels, comme visé en début d'exercice, conduisant à une croissance de +3% de ses effectifs de consultants sur un an.

Perspectives pour les prochains mois

Comme anticipé, Wavestone connaît une activité ralentie sur le début de l'année calendaire 2025 et la visibilité est réduite sur le 4 ème trimestre 2024/25. Cette situation est le résultat de la latence habituelle des donneurs d'ordre dans la mise en œuvre de projets en début d'année, accentué par une approche prudente dans le lancement de nouveaux investissements sur 2025.

La demande en prestations de conseil chez les clients demeure limitée, particulièrement en Europe où il n'y a pas de signaux de reprise économique. Par secteurs d'activités, les tendances sont semblables à celles observées au cours des derniers mois de l'année calendaire 2024.

Dans ce contexte de marché, la concurrence est toujours vive. La pression sur les prix s'accroit, mais avec un impact qui reste marginal jusqu'à présent.

Confirmation des objectifs annuels 2024/25 révisés

À l'issue du 3 ème trimestre 2024/25, Wavestone confirme les objectifs annuels révisés début décembre.

Le cabinet vise un chiffre d'affaires annuel stable par rapport au chiffre d'affaires pro forma 2023/24 de 943,8 M€.

En termes de rentabilité, le cabinet vise une marge opérationnelle récurrente annuelle de 12,5%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Indisponibilité temporaire de Patrick Hirigoyen pour raison médicale

Fin octobre, Patrick Hirigoyen, Directeur général adjoint de Wavestone, a connu un incident de santé qui l'a amené à interrompre son activité professionnelle. Même si le rétablissement de Patrick Hirigoyen est aujourd'hui en bonne voie, il s'avère que sa convalescence durera plus de temps que prévu initialement et qu'il ne sera pas en mesure de reprendre son activité avant quelques mois.

En l'absence de Patrick Hirigoyen, la Direction générale de Wavestone est assurée par Pascal Imbert, Président-Directeur général, et Karsten Höppner, Directeur général adjoint, conformément au plan de continuité d'activité de la société. Le plan de continuité d'activité a par ailleurs été amendé pour parer à une potentielle indisponibilité de Pascal Imbert ou de Karsten Höppner tant que Patrick Hirigoyen est tenu éloigné de la société.

L'ensemble des collaborateurs et des dirigeants de Wavestone réitèrent leurs meilleurs vœux de prompt rétablissement à Patrick Hirigoyen !

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2024/25, le mardi 29 avril 2025, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur près de 6 000 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00



Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92



Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.

[1] tenant compte de la répartition géographique des effectifs de Wavestone.

[2] à compter de l'exercice 2024/25, Wavestone déploie des indicateurs opérationnels consolidés à l'échelle de l'ensemble du cabinet.