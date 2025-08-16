 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Basket: renversants, les Bleus s'offrent encore l'Espagne avant l'Euro
information fournie par AFP 16/08/2025 à 23:59

Sylvain Francisco (en bleu) à Paris le 16 août 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

L’équipe de France masculine de basket-ball a renversé l’Espagne (78-73) samedi soir à Bercy, deux jours après son succès à Badalone, lors de son avant-dernier match de préparation à onze jours de l’Euro (27 août-14 septembre).

Les Bleus enchaînent un huitième succès depuis que Frédéric Fauthoux a pris les rênes de l’équipe après les Jeux olympiques de Paris-2024, leur quatrième en préparation après ceux contre le Monténégro (81-75), la Grande-Bretagne (74-67) et donc contre les champions d’Europe en titre (75-67) jeudi.

Menés de 16 points (28-44 dans le deuxième quart-temps), les Français ont réalisé une deuxième mi-temps de haut niveau (remportée 50-29), grâce notamment à Sylvain Francisco (9 pts, 3 passes décisives) et Bilal Coulibaly (13 pts, 3 rebonds, 2 passes décisives), et ont pris les devants, pour la première fois depuis les premières minutes, à moins de cinq minutes de la fin sur deux lancers francs (69-67).

Francisco, déjà été très en vue jeudi à Badalone, a de nouveau marqué des points au poste de meneur en vue de la liste finale de l'Euro ce samedi soir, après l'hommage rendu aux ex-internationaux et double vice-champions olympiques Nicolas Batum et Nando De Colo.

En première mi-temps, "ça se voyait qu’on ne prenait pas de plaisir, a reconnu Bilal Coulibaly en zone mixte, et on est meilleurs quand on prend tous du plaisir. Donc on est juste allés sur le terrain et on a profité entre potes”.

Bilal Coulibaly (en bleu) contre l'Espagne à Paris le 16 août 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Dans un scénario inverse du match de jeudi, les Bleus, très brouillons dans le premier quart-temps, ont été menés dès les premières minutes. Mais, encouragés par le public de Bercy heureux de les retrouver un an après la finale des JO-2024, ils ont réussi à renverser la vapeur espagnole pour prolonger leur invincibilité malgré un nouveau manque d'adresse à trois points (7/26, 26%).

"À chaque fois que je suis sur le terrain, j'essaie d'amener tout ce que je peux apporter. Là c’était le "shoot" aujourd’hui, j’ai fait mon taf et les autres m’ont très bien suivi derrière. On mettait la pression défensivement, tous ensemble", a ajouté Coulibaly.

Les Français concluront leur préparation contre la Grèce à Athènes le 24 août avant de s’envoler vers Katowice (Pologne) pour le tour préliminaire de l’Euro, qu’ils débuteront face à la Belgique quatre jours plus tard.

En cas de qualification pour la phase finale, les finalistes malheureux de la dernière édition poursuivront la compétition à Riga en Lettonie.

L'offre BoursoBank