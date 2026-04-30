WAVESTONE : Chiffre d'affaires 2025/26 en croissance organique de +1% - Marge opérationnelle récurrente 2025/26 attendue à 12,6%

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2025/26

consolidé 2024/25

consolidé Variation Variation à périmètre 1 et change constants 1 er trimestre 231,5 232,4 0% -1% 2 ème trimestre 226,4 225,4 0% 0% 3 ème trimestre 247,1 240,6 +3% +2% 4 ème trimestre 249,4 245,3 +2% +2% 12 mois 954,3 943,7 +1% +1%

1 hors Wivoo, consolidé depuis le 1 er juin 2025.

Chiffre d'affaires en croissance organique de +2% au 4 ème trimestre 2025/26

Au 4 ème trimestre de son exercice 2025/26 (du 1 er janvier au 31 mars 2026), Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 249,4 M€, en hausse de +2% par rapport au 4 ème trimestre de l'exercice précédent. Pour rappel, Wavestone consolide Wivoo, cabinet de conseil français, depuis le 1 er juin 2025.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre est en progression de +2%. L'effet jour était nul au 4 ème trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 954,3 M€, en croissance de +1% par rapport à l'exercice fiscal passé.

Sur une base organique, hors contribution de Wivoo et retraité de l'effet négatif des taux de change, le chiffre d'affaires annuel est également en hausse de +1%, avec un effet jour nul sur l'exercice.

Taux d'utilisation de 72% en 2025/26, taux journalier moyen toujours robuste à 938 €

Au 4 ème trimestre 2025/26, le taux d'utilisation de Wavestone était inférieur aux prévisions du cabinet. Il ressort à 72%, contre 73% attendu. Sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, le taux d'utilisation s'est établi à 72%, contre 73% un an plus tôt.

Au 31 mars 2026, le taux journalier moyen s'élevait à 938 €, contre 939 € à l'issue de l'exercice 2024/25. À périmètre et taux de change constants, le taux journalier moyen est ressorti à 947 €, en progression de +1% par rapport à l'exercice précédent.

Sur le plan commercial, le carnet de commandes atteignait 4,4 mois au 31 mars 2026, contre 4,2 mois un an plus tôt.

6 111 collaborateurs au 31 mars 2026, turn-over de 12% sur 12 mois glissants

Au 31 mars 2026, Wavestone comptait 6 111 collaborateurs, dont 98 issus du rapprochement avec Wivoo, contre 6 076 au 31 mars 2025.

Le cabinet a réalisé environ 900 recrutements bruts sur l'exercice.

À l'issue de l'exercice 2025/26, le turn-over s'établissait à 12%, stable par rapport à l'exercice précédent.

Évolution de l'activité de Wavestone

En Europe, bien que les conditions de marché s'améliorent progressivement, les clients sont restés globalement prudents depuis le début de l'année 2026. Cela s'est notamment traduit par des décalages de projets. La situation au Moyen?Orient a par ailleurs conduit en fin de trimestre certains clients à faire preuve d'une prudence accrue. L'Amérique du Nord, en revanche, continue d'afficher une forte dynamique.

D'un point de vue sectoriel, l'énergie, l'assurance et les life sciences demeurent résilients, tandis que dans le secteur bancaire les premiers signes d'une inflexion positive apparaissent. Sur le plan des offres, les projets liés à l'intelligence artificielle continuent d'afficher une dynamique soutenue. L'activité liée à l'IA a sensiblement progressé sur l'exercice 2025/26 et représente désormais 17% du chiffre d'affaires annuel du cabinet, contre 8% un an plus tôt.

Malgré un carnet de commandes solide à fin décembre 2025, Wavestone a enregistré une performance en retrait au 4 ème trimestre. Le cabinet n'est pas parvenu à générer suffisamment de ventes court terme pour compenser les décalages de projets. Cela s'est traduit par un taux d'utilisation inférieur aux attentes et une rentabilité en?deçà de l'objectif fixé.

La progression de la rentabilité constituera une priorité majeure du cabinet pour la période à venir, portée par une meilleure qualité d'exécution et une accélération du rythme de transformation, dans un contexte où l'amélioration des conditions de marché en Europe devrait être très progressive.

Marge opérationnelle récurrente 2025/26 attendue à 12,6%

La marge opérationnelle récurrente annuelle est désormais attendue à 12,6%, contre un objectif d'environ 13%.

Wavestone communiquera ses objectifs financiers pour l'exercice 2026/27 le 3 juin 2026, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025/26.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2025/26 et de la nouvelle feuille de route à moyen terme, mercredi 3 juin 2026, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés. La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.