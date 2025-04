WAVESTONE : Chiffre d'affaires 2024/25 en hausse de +35%, stable en organique - Confirmation de l'objectif annuel de rentabilité

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2024/25

consolidé 2023/24

consolidé 2023/24

pro forma 1 Croissance totale Croissance organique

(base pro forma 1 ) 1 er trimestre 232,4 143,3 229,3 +62% +1% 2 ème trimestre 225,4 133,4 219,7 +69% +3% 3 ème trimestre 240,6 175,6 243,8 +37% -1% 4 ème trimestre 245,3 248,8 251,1 -1% -2% Total 12 mois 943,7 701,1 943,8 +35% 0%

1 Les informations financières pro forma 2023/24 sont établies comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023.

Fin d'exercice 2024/25 pénalisée par un début d'année calendaire ralenti

Au 4 ème trimestre de son exercice 2024/25 (du 1 er janvier au 31 mars 2025), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 245,3 M€, en recul de -1% par rapport au 4 ème trimestre 2023/24.

Pour rappel, Wavestone consolide Q_PERIOR, cabinet de conseil allemand, depuis le 1 er décembre 2023, et Aspirant Consulting, cabinet américain, depuis le 1 er février 2024.

Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023, le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2024/25 s'inscrit en recul organique de -2%. À noter : le 4 ème trimestre présentait un effet jour défavorable de -1,6% [1] .

Comme anticipé, le cabinet a connu une activité ralentie sur le début de l'année calendaire, conséquence d'une latence plus forte qu'à l'accoutumée des donneurs d'ordre dans la mise en œuvre de leurs projets en début d'année.

Chiffre d'affaires annuel 2024/25 stable en organique, en ligne avec l'objectif annuel

A l'issue de l'exercice 2024/25, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 943,7 M€, en progression de +35%.

Sur une base organique, le chiffre d'affaires consolidé du cabinet est stable par rapport au chiffre d'affaires pro forma 2023/24, en ligne avec l'objectif actualisé en décembre 2024. Pour rappel, ce chiffre d'affaires bénéficie d'un effet jour favorable à hauteur de +0,5% 2 sur l'ensemble de l'année.

Taux d'activité stable à 73% 3 , taux journalier moyen de 939 €

Sur l'ensemble de l'exercice 2024/25, le taux d'activité est demeuré résistant à 73%, niveau identique à celui du 1 er semestre 2024/25. À périmètre constant, il s'établit à 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Malgré une concurrence intense, le taux journalier moyen a légèrement progressé à 939 € en 2024/25, contre 937 € sur les neuf premiers mois de l'exercice. À périmètre constant, le taux journalier moyen s'établit à 898 €, stable par rapport à l'exercice précédent.

Sur le plan commercial, le carnet de commandes était de 4,2 mois au 31 mars 2025 (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre 4,5 mois à fin décembre 2024. À périmètre constant, il s'établit à 3,6 mois, contre 4,1 mois au 31 décembre 2024.

6 076 collaborateurs au 31 mars 2025, turn-over ramené à 12%

Sur l'ensemble de l'exercice 2024/25, le turn-over (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting) s'établit à 12%, contre 13% à fin décembre 2024 (sur 12 mois glissants). À périmètre constant, le turn-over est également de 12%, contre 14% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Comme projeté en début d'exercice, le cabinet a réalisé environ 1 000 recrutements bruts annuels en 2024/25, conduisant à une croissance de +4% de ses effectifs de consultants sur un an.

Wavestone comptait 6 076 collaborateurs au 31 mars 2025, contre 5 894 un an plus tôt.

Confirmation de l'objectif 2024/25 de marge opérationnelle récurrente

Wavestone confirme son objectif d'une marge opérationnelle récurrente annuelle de 12,5% en 2024/25.

L'exercice 2025/26 sous le signe de l'incertitude

Après un démarrage ralenti en début d'année calendaire, la demande est progressivement revenue à un niveau semblable à celui de la fin de l'année 2024.

Sur le plan géographique, les conditions de marché demeurent peu porteuses dans la plupart des régions. L'Amérique du Nord fait exception et témoigne d'une tendance positive depuis la fin 2024, renforcée par les investissements du cabinet outre-Atlantique qui commencent à porter leurs fruits.

Les tendances sectorielles sont semblables à celles observées au cours des derniers mois. Sur le plan des offres, les projets liés à la cybersécurité, au cloud , à SAP , au PLM (Product Lifecycle Management ) et, bien sûr, à l'intelligence artificielle continuent d'afficher de solides dynamiques.

Toutefois, le contexte géopolitique et les incertitudes économiques croissantes affectent la visibilité et rendent particulièrement délicates les prévisions d'activité.

Au cours des prochains mois, Wavestone entend continuer à donner la priorité absolue à l'action commerciale, en se concentrant sur les secteurs d'activité et les offres les plus dynamiques. En matière de recrutement, Wavestone restera prudent face à ce contexte difficile.

Wavestone communiquera plus d'informations sur ses perspectives 2025/26 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2024/25, le 2 juin 2025.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2024/25, le lundi 2 juin 2025, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.

[1] tenant compte de la répartition géographique des effectifs de Wavestone.

3 à compter de l'exercice 2024/25, Wavestone déploie des indicateurs opérationnels consolidés à l'échelle de l'ensemble du cabinet.