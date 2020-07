Dans le cadre de l'assemblée générale mixte des actionnaires du mardi 28 juillet 2020 à 9h00 qui se tiendra à huis clos au siège social de Wavestone et conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le Directoire a désigné Monsieur Pascal Imbert, président du Directoire et actionnaire de la Société et Monsieur Patrick Hirigoyen, membre du Directoire et actionnaire de la Société, pour assurer les fonctions de scrutateurs.

Michel Dancoisne présidera l'assemblée générale en sa qualité de président du Conseil de Surveillance.

Madame Olivia Guéguen, conseil de Wavestone, assurera les fonctions de secrétaire du bureau.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

