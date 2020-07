WAVESTONE : 1er trimestre 2020/21 : chiffre d'affaires de 94,4 M EUR , en repli de -4%

Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2020/21 2019/20 Variation Variation à périmètre 1

et change constants 1er trimestre 94,4 98,3 -4% -10%

1 WGroup consolidé depuis le 01/08/2019.

Au 1er trimestre de son exercice 2020/21 (du 1er avril au 30 juin 2020), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 94,4 M€, en repli de -4% par rapport au 1er trimestre 2019/20. A taux de change et périmètre constants (hors WGroup), le cabinet enregistre une décroissance de -10%. Ce recul correspond à un retrait de l'activité de l'ordre de -15% par rapport à la situation avant l'épidémie.

Au cours de la période, Wavestone a pâti des impacts de l'épidémie de Covid-19. Pour faire face au ralentissement brutal de l'activité et atténuer en partie le coût de la sous-activité des équipes, Wavestone a recouru aux dispositifs d'activité partielle, qui ont concerné 11% des effectifs facturables du cabinet sur la période.

Taux d'activité en nette baisse, retour de la pression sur les prix

Impacté par les mesures de confinement puis par la chute de la demande, le taux d'activité s'est établi au

1er trimestre 2020/21 à 63%, légèrement au-dessus de l'attente du cabinet, contre 71% sur l'ensemble de l'exercice précédent. Il est à noter que ces deux chiffres sont exactement comparables, le recours à l'activité partielle étant sans impact sur le calcul du taux d'activité du cabinet.

Le trimestre a été marqué par le retour de la pression sur les prix, sous l'effet d'exigences tarifaires plus soutenues de la part des clients et de quelques renégociations d'accords-cadres. L'effet sur les prix reste toutefois mesuré pour l'instant, avec un taux journalier moyen qui s'est établi à 857 € sur le trimestre, en repli de -2% par rapport au taux de 878 € constaté au cours de l'exercice 2019/20.

3 434 collaborateurs au 30 juin 2020

Au 30 juin 2020, Wavestone comptait 3 434 collaborateurs, contre 3 498 fin mars à l'issue de l'exercice 2019/20.

Le cabinet a instauré un gel des embauches depuis la mi-mars, qui reste en vigueur à ce jour. Pour autant, les contrats signés avant l'arrêt des recrutements continuent d'être honorés et ont conduit à des arrivées au cours du trimestre.

Au 30 juin 2020, sur 12 mois glissants, le turn-over s'établit à 15%, contre 14% au 31 mars 2020. Ce chiffre devrait baisser rapidement dans les trimestres à venir compte tenu de la division par deux du rythme d'annonce des démissions depuis la fin du mois de mars.

Amélioration de la prise de commandes au mois de juin 2020

Fortement perturbée en avril et mai, la prise de commandes a connu une amélioration sensible en juin. Sur l'ensemble du trimestre, le recul de la prise de commandes par rapport à la situation pré-Covid est de l'ordre de -15%.

Au 30 juin 2020, du fait du repli graduel des effectifs, le carnet de commande s'élevait à 3,7 mois, proche du carnet de commande au 31 mars 2020 qui était de 3,5 mois.

La visibilité sur la prise de commandes des mois à venir reste en revanche faible. Le cabinet demeure de ce fait prudent vis-à-vis du niveau du taux d'activité du 2ème trimestre de l'exercice (juillet - septembre), notamment pour les mois d'août et de septembre. Dans ce contexte, le cabinet entend poursuivre au 2ème trimestre le recours aux dispositifs d'activité partielle.

L'industrie pharmaceutique, les utilities et le secteur public, sur lesquels le cabinet concentre son effort de relance commerciale, confirment leur résilience. La situation des services financiers est en revanche plus contrastée, avec une demande sous forte contrainte dans le secteur bancaire tandis que l'assurance reste mieux orientée. Le cabinet observe en outre un ralentissement moins brutal qu'anticipé dans les secteurs de l'énergie et du transport.

Trésorerie disponible de 82 M€ au 30 juin 2020

En dépit de la baisse d'activité, la position de trésorerie du cabinet s'est renforcée à fin juin grâce à un bon niveau d'encaissement client.

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible du cabinet était de l'ordre de 82 M€, et la dette financière nette (hors dettes locatives) était ramenée à environ 12 M€, contre 29,1 M€ à fin mars 2020.

Pour mémoire, le cabinet ne mobilise pas ses créances clients.

Poursuite de l'effort de relance commerciale

Il se confirme que le marché du conseil devrait être fortement impacté en 2020 par les conséquences économiques de la crise, avec un attentisme marqué des entreprises, des mesures d'arbitrages dans leurs investissements et la multiplication de plans d'économies.

La dernière estimation du cabinet d'analyse Source Global Research prévoit une baisse du marché du conseil de l'ordre de -16% en Europe en 2020.

Dans ce contexte, Wavestone garde le cap de son plan de bataille pour affronter les prochains mois : relance vigoureuse de l'action commerciale, accent mis sur les offres et les secteurs d'activité les plus résilients, et agilité renforcée face aux évolutions de la physionomie du marché.

En outre, Wavestone poursuit les mesures d'adaptation de sa structure de coûts au nouveau contexte économique et confirme l'objectif de 15 M€ d'économies sur l'exercice 2020/21, hors effet des dispositifs d'activité partielle et sans mesure d'ajustement des effectifs.

Rentabilité opérationnelle courante d'environ 7% au 1er trimestre 2020/21

Même si Wavestone ne publie pas de comptes trimestriels, le cabinet juge souhaitable, au regard du contexte actuel, de communiquer une estimation de sa rentabilité opérationnelle du 1er trimestre.

Celle-ci a mieux résisté qu'attendu au cours de la période, avec une marge opérationnelle courante d'environ 7%, les dispositifs d'activité partielle ayant contribué à cette résistance à hauteur de 5 points.

Pour rappel, Wavestone n'a pas formulé d'objectifs financiers annuels pour l'exercice 2020/21.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale des actionnaires le mardi 28 juillet 2020 à 9h00 (à huis clos) et publication du chiffre d'affaires semestriel 2020/21, le jeudi 29 octobre 2020, après la clôture des marchés d'Euronext.

