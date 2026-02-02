Wave Life progresse après avoir repris à GSK l'intégralité des droits sur une thérapie contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions du développeur de médicaments Wave Life Sciences WVE.O augmentent de 3,6 % à 13,40 $

** La société déclare avoir récupéré de GSK GSK.L tous les droits sur WVE-006, son traitement expérimental des troubles génétiques.

** WVE prévoit de s'engager avec la FDA américaine sur une voie d'approbation accélérée potentielle, avec une réponse réglementaire attendue mi-2026 pour la thérapie

** La société teste la thérapie comme traitement potentiel du déficit en alpha-1-antitrypsine, une maladie génétique qui peut entraîner de graves maladies pulmonaires et hépatiques en raison de faibles niveaux de la protéine alpha-1-antitrypsine

** Les données de l'essai clinique en cours sur le WVE-006 devraient être disponibles au premier trimestre 2026, selon la société

** La décision est due à une redéfinition stratégique des priorités par le partenaire GSK et non à des données, car aucune nouvelle donnée n'a été divulguée" - Jefferies

** "Nous pensons que cela a du sens car GSK pourrait être plus intéressé par des indications importantes, telles que la BPCO" - Truist

** WVE a augmenté de 37,4 % l'année dernière