 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waters recule en Bourse après des prévisions décevantes pour le premier trimestre
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:56

Waters voit son action chuter de près de 11% durant la séance de ce lundi, après avoir annoncé des prévisions de bénéfice inférieures aux attentes pour le premier trimestre 2026. Le groupe anticipe un bénéfice par action compris entre 2,25 et 2,35 dollars, contre 2,51 dollars attendus par les analystes (LSEG), alimentant les inquiétudes des investisseurs sur les performances à court terme.

Cette prudence s'explique en partie par la faiblesse des revenus issus de l'activité biosciences et diagnostics rachetée l'an dernier à Becton Dickinson pour 17,5 milliards de dollars. Ce segment stratégique, censé renforcer la position de Waters dans les applications cliniques, a généré 766 millions de dollars sur le trimestre clos fin décembre, bien en deçà des 1,3 milliard anticipés. Un recul de 8,3% sur un an a également été enregistré par Becton Dickinson dans cette division, soulignant les défis opérationnels qui attendent Waters.

Malgré cette déception à court terme, le groupe a maintenu des prévisions annuelles solides. Il prévoit une croissance de 5,3% de son chiffre d'affaires combiné et un bénéfice compris entre 14,30 et 14,50 dollars par action pour l'exercice 2026, légèrement supérieur au consensus (14,32 dollars). L'activité historique du groupe, centrée sur les équipements de laboratoire pour la recherche biopharmaceutique, continue par ailleurs de performer, avec un bénéfice de 4,53 dollars par action au quatrième trimestre, au-dessus des attentes.

Les analystes restent toutefois prudents : la faiblesse des revenus de la division acquise pourrait compliquer l'amélioration des marges attendue et retarder les synergies escomptées.

Valeurs associées

WATERS
340,228 USD NYSE -10,78%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris entame la semaine en hausse
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite

  • Des automobilistes font la queue pour faire le plein dans une station-service de La Havane, le 30 janvier 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    A Cuba, la vie au ralenti faute de carburant
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    Cuba a commencé lundi à appliquer les nouvelles mesures d'urgence destinées à économiser le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis, qui frappe durement la vie quotidienne des habitants. Dans les rues de La Havane, la circulation ... Lire la suite

  • Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 18:13 

    À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.

  • Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le vice-président américain JD Vance après une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs entretiens à Erevan le 9 février 2026. ( AFP / KAREN MINASYAN )
    En Arménie, JD Vance dit "oeuvrer pour la paix" avant une visite en Azerbaïdjan
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:10 

    Le vice-président américain JD Vance est arrivé lundi en Arménie avant une visite mardi en Azerbaïdjan, Washington cherchant à consolider l'accord de paix signé sous son égide entre ces deux pays du Caucase du Sud. Il s'agit de la première visite d'un tel haut ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank