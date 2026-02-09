Waters recule en Bourse après des prévisions décevantes pour le premier trimestre
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:56
Cette prudence s'explique en partie par la faiblesse des revenus issus de l'activité biosciences et diagnostics rachetée l'an dernier à Becton Dickinson pour 17,5 milliards de dollars. Ce segment stratégique, censé renforcer la position de Waters dans les applications cliniques, a généré 766 millions de dollars sur le trimestre clos fin décembre, bien en deçà des 1,3 milliard anticipés. Un recul de 8,3% sur un an a également été enregistré par Becton Dickinson dans cette division, soulignant les défis opérationnels qui attendent Waters.
Malgré cette déception à court terme, le groupe a maintenu des prévisions annuelles solides. Il prévoit une croissance de 5,3% de son chiffre d'affaires combiné et un bénéfice compris entre 14,30 et 14,50 dollars par action pour l'exercice 2026, légèrement supérieur au consensus (14,32 dollars). L'activité historique du groupe, centrée sur les équipements de laboratoire pour la recherche biopharmaceutique, continue par ailleurs de performer, avec un bénéfice de 4,53 dollars par action au quatrième trimestre, au-dessus des attentes.
Les analystes restent toutefois prudents : la faiblesse des revenus de la division acquise pourrait compliquer l'amélioration des marges attendue et retarder les synergies escomptées.
Valeurs associées
|340,228 USD
|NYSE
|-10,78%
