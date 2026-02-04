 Aller au contenu principal
Watches of Switzerland recule, prises de bénéfices après le point d'activité
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 11:50

L'action Watches of Switzerland recule nettement ce mercredi à la Bourse de Londres, pénalisée par des prises de bénéfices suite à la publication d'un point d'activité plutôt solide alors que le titre s'était envolé de 61% depuis début septembre.

L'horloger de luxe a indiqué ce matin avoir revu à la hausse ses objectifs de croissance pour l'exercice 2025/2026 en cours après avoir connu une "solide" saison des fêtes de fin d'année.

Le groupe, qui est le plus grand distributeur des marques Rolex, Omega, Cartier, TAG Heuer et Breitling au Royaume-Uni, explique désormais viser une croissance de son chiffre d'affaires annuel de 9 à 11%, à taux de changes constants, contre de 6 à 10% précédemment.

Mais le détaillant, qui exploite 199 "showrooms" en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, a aussi revu à la baisse sa prévision de marge opérationnelle (Ebit) pour l'exercice, attendue dorénavant en repli de 70 à 90 points de pourcentage, soit un recul médian de 80 points de base, et non plus stable ou en baisse de 100 points (point médian de -50 points) comme indiqué auparavant.

Dans son communiqué, WOSG explique que cet ajustement tient notamment à des provisions exceptionnelles passées chez sa filiale de joaillerie Roberto Coin ainsi qu'à des investissements réalisés dans ses infrastructures de commerce en ligne aux Etats-Unis.

"Le segment des montres se distingue comme la belle surprise du moment au sein du secteur du luxe", commentent ce matin les analystes de Bank of America.

Dans une note de réaction, RBC met en avant une exécution qui tend à se stabiliser, ainsi que de solides performances aux Etats-Unis, la région la plus en forme actuellement sur le marché de l'horlogerie.

"Ceci dit, le groupe reste fortement exposé aux USA et au Royaume-Uni, ce qui le rend vulnérable aux surtaxes douanières, tout en dépendant aussi beaucoup de l'amélioration du sentiment du consommateur chinois", souligne le courtier canadien.

WOSG - souvent vu comme un moyen indirect d'investir dans Rolex qui n'est pas cotée en Bourse - affiche par ailleurs une valorisation moins séduisante après sa récente flambée boursière, ajoute RBC.

Vers 10h30, le titre coté à la Bourse de Londres reculait de 1,3% dans un marché boursier britannique en hausse de 0,9%.

