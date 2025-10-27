Waste Management manque ses prévisions de bénéfices et de revenus trimestriels en raison de la faiblesse des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waste Management WM.N a manqué ses prévisions de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre lundi, en raison de la faiblesse des prix et du ralentissement de la croissance de son activité de collecte de déchets médicaux, ce qui a entraîné une baisse de 3,5 % des actions de la société dans les échanges après les heures de bureau.

La société s'attend également à ce que son chiffre d'affaires annuel se situe dans la partie inférieure de ses prévisions, à environ 25,28 milliards de dollars, en raison d'une nouvelle baisse des prix des matières premières recyclées et d'une prévision de chiffre d'affaires légèrement inférieure pour son activité de collecte des déchets médicaux.

L'entreprise prévoyait auparavant un chiffre d'affaires annuel compris entre 25,28 et 25,48 milliards de dollars. Les analystes, en moyenne, prévoient que l'entreprise déclarera un revenu total de 25,39 milliards de dollars pour l'année, selon les données compilées par LSEG.

Outre les services municipaux de gestion des déchets, WM et Republic Services RSG.N sont deux grandes entreprises qui assurent la collecte des ordures dans d'importantes régions des États-Unis.

"Si l'on regarde vers l'avenir, 2026 s'annonce comme une année de croissance exceptionnelle du flux de trésorerie disponible, avec des résultats qui devraient approcher les 3,8 milliards de dollars l'année prochaine", a déclaré Jim Fish, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Les volumes des activités de collecte et d'élimination de la société ont augmenté de 0,2 % d'une année sur l'autre, grâce à de forts volumes de décharge et à la croissance des volumes de collecte industrielle, mais partiellement compensés par une baisse des volumes de collecte résidentielle.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 6,44 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 6,50 milliards de dollars.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,98 $ par action, inférieur aux attentes moyennes des analystes de 2,02 $ par action, selon les données compilées par LSEG.