Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington revoit à la baisse ses conseils aux voyageurs pour la Chine Reuters • 15/09/2020 à 02:47









WASHINGTON, 15 septembre (Reuters) - Le département d'Etat américain a revu à la baisse lundi ses recommandations de voyage vers la Chine et Hong Kong, ne demandant plus aux ressortissants américains d'"éviter" de s'y rendre mais de "reconsidérer" leur voyage, soit un avertissement de niveau 3 contre niveau 4 auparavant. Etats-Unis et Chine ont fait savoir en août que les compagnies aériennes allaient être autorisées à doubler le nombre de liaisons commerciales hebdomadaires entre les deux pays, à huit par semaine. Début août, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont retiré leur avis appelant les ressortissants américains à éviter tout voyage à l'étranger à cause de la pandémie de coronavirus, publiant à la place une série d'avertissements spécifiques pour chaque pays jugé à risque. La plupart des voyageurs non-américains s'étant récemment rendus en Europe, au Brésil et en Chine sont interdits d'entrée aux Etats-Unis. (David Shepardson et David Brunnstrom; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.