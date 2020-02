Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington réfléchit à un "partenariat" avec les rivaux de Huawei Reuters • 14/02/2020 à 13:40









WASHINGTON RÉFLÉCHIT À UN "PARTENARIAT" AVEC LES RIVAUX DE HUAWEI MUNICH (Reuters) - Les Etats-Unis cherchent à développer un partenariat avec des équipementiers télécoms afin de trouver des solutions alternatives au chinois Huawei, leader du secteur accusé par Washington d'espionnage pour le compte de Pékin, a déclaré vendredi un haut fonctionnaire de la Maison blanche. S'exprimant à la conférence annuelle sur la sécurité de Munich, Robert Blair, représentant spécial de la Maison blanche pour la politique internationale de télécommunications, a souligné qu'un partenariat était "très différent de l'achat d'actions avec l'argent des contribuables". Le ministre de la Justice William Barr a proposé cette semaine que les Etats-Unis prennent le contrôle d'Ericsson <ERICb.ST> et Nokia <NOKIA.HE>, les deux grands rivaux européens de Huawei, mais l'hypothèse a été démentie par la Maison blanche. (Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

