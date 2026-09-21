Washington propose à Pékin un système de notification de sécurité sur l'IA

par David Lawder et Antoni Slodkowski

De hauts responsables américains et chinois ont évoqué dimanche lors d'une réunion à New York une proposition américaine de mécanisme de notification de sécurité sur l'intelligence artificielle (IA) afin qu'elle soit soumise aux présidents Donald Trump et Xi Jinping lors de leur sommet cette semaine.

S'exprimant devant les journalistes à l'issue de sa rencontre avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les deux camps ont discuté de la mise en place d'un nouveau dialogue bilatéral sur l'IA, avec une attention particulière portée aux questions de sécurité nationale via un système de notification portant sur les menaces et objectifs communs.

"Nous pensons que, comme avec toute activité transfrontalière, aller de l'opaque vers davantage de transparence entre les deux principales puissances d'IA au monde est très important", a-t-il dit.

Cette réunion est intervenue en amont du sommet prévu jeudi à la Maison blanche entre Donald Trump et Xi Jinping. Le président américain a indiqué par le passé que l'IA serait l'un des thèmes majeurs abordés avec son homologue chinois.

En mai dernier, lors de la visite de Donald Trump à Pékin, les deux dirigeants avaient discuté pour la première fois de l'hypothèse de consultations sur le développement de l'IA, sans que cette idée ne soit ensuite formalisée.

Un doute demeure sur la position de la Chine à l'égard de la proposition américaine. He Lifeng et le négociateur en chef de Pékin sur le commerce, Li Chenggang, ont quitté le siège new-yorkais de JPMorgan, où se tenaient les discussions, sans s'exprimer devant les médias.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré en amont de la réunion que les restrictions imposées par Washington sur les exportations de semiconducteurs de pointe pour l'IA et d'autres équipements n'étaient pas au programme des discussions.

Il a ajouté que l'objectif était de préparer le terrain en vue d'un "sommet réussi" entre Donald Trump et Xi Jinping.

Plusieurs questions majeures autres que l'IA devaient être abordées lors de la réunion à New York, dont la manière de mettre en oeuvre le projet de "conseil commercial" bilatéral convenu en mai dernier avec l'objectif que chaque camp identifie des droits de douane pouvant être supprimés pour des produits considérés non-stratégiques.

Aucune précision n'a été donnée dimanche par Jamieson Greer sur les produits spécifiques qui pourraient être concernés.

Scott Bessent et Jamieson Greer n'ont fait mention d'aucune avancée potentielle concernant les importations américaines de minerais rares chinois. Les flux autorisés par Pékin sont jugés insuffisants par Washington en dépit d'un engagement en ce sens pris dans le cadre de la trêve commerciale scellée l'an dernier.

Dans l'absolu, l'essentiel pour les deux camps semble être d'éviter une escalade de leurs tensions commerciales, qui ont des répercussions majeures sur l'économie mondiale.

"Le statu quo est probablement ce à quoi les deux camps s'attendent le plus", a noté Anna Ashton, analyste sur les questions commerciales chinoises et fondatrice d'Ashton Intelligence, en amont de la réunion de dimanche.

(David Lawder et Antoni Slodkowski, avec la contribution de Courtney Rozen à Washington; version française Jean Terzian)