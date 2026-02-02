Washington prépare une réserve stratégique de terres rares, les actions du secteur s'envolent
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:39
Dès l'ouverture des marchés, les investisseurs ont salué l'annonce. MP Materials, principal exploitant américain de terres rares, gagne 6%, tandis qu'USA Rare Earth et Critical Metals Corp progressent respectivement de 15% et 10%. Le projet soutient l'idée d'un appui accru de l'État fédéral à l'industrie minière nationale, notamment pour les secteurs stratégiques tels que les véhicules électriques, les systèmes militaires ou les technologies de pointe.
USA Rare Earth serait déjà en négociations avec Howard Lutnick pour proposer au gouvernement fédéral ses capacités dans l'extraction et la fabrication d'aimants à base de terres rares, dans le cadre d'un éventuel financement d'1,6 milliard de dollars. Ce plan s'inscrit dans une stratégie plus large d'intervention publique. À l'été 2025, le Département de la Défense avait signé un accord inédit avec MP Materials incluant une participation au capital, un engagement d'achat à long terme et la fixation d'un prix plancher.
Valeurs associées
|60,250 USD
|NYSE
|+2,52%
