Washington prépare une réserve stratégique de terres rares, les actions du secteur s'envolent
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:39

Les valeurs américaines liées aux terres rares ont bondi lundi à la suite d'informations révélant un projet stratégique de l'administration Trump pour sécuriser l'approvisionnement national en minéraux critiques. Selon Bloomberg , ce plan baptisé "Project Vault" viserait à constituer une réserve à destination du secteur privé, reposant sur un montage financier associant 1,67 milliard de dollars de capitaux privés et un prêt public de 10 milliards via la banque d'exportation américaine. Cette initiative a pour objectif de réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine, qui domine actuellement la chaîne mondiale d'approvisionnement en terres rares.

Dès l'ouverture des marchés, les investisseurs ont salué l'annonce. MP Materials, principal exploitant américain de terres rares, gagne 6%, tandis qu'USA Rare Earth et Critical Metals Corp progressent respectivement de 15% et 10%. Le projet soutient l'idée d'un appui accru de l'État fédéral à l'industrie minière nationale, notamment pour les secteurs stratégiques tels que les véhicules électriques, les systèmes militaires ou les technologies de pointe.

USA Rare Earth serait déjà en négociations avec Howard Lutnick pour proposer au gouvernement fédéral ses capacités dans l'extraction et la fabrication d'aimants à base de terres rares, dans le cadre d'un éventuel financement d'1,6 milliard de dollars. Ce plan s'inscrit dans une stratégie plus large d'intervention publique. À l'été 2025, le Département de la Défense avait signé un accord inédit avec MP Materials incluant une participation au capital, un engagement d'achat à long terme et la fixation d'un prix plancher.

