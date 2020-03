Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington pourrait bloquer le rachat par Infineon de Cypress, selon Bloomberg Reuters • 06/03/2020 à 10:09









WASHINGTON POURRAIT BLOQUER LE RACHAT PAR INFINEON DE CYPRESS, SELON BLOOMBERG (Reuters) - Les responsables de la sécurité nationale des États-Unis ont recommandé au président Donald Trump de bloquer le projet de rachat de l'américain Cypress Semiconductor par l'allemand Infineon, arguant d'un risque pour la sécurité, a rapporté l'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Infineon avait annoncé en juin dernier avoir conclu un accord pour racheter Cypress dans le cadre d'une transaction valorisant son concurrent américain à neuf milliards d'euros, dette incluse. La Maison blanche, le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), dirigé par le Trésor, et Infineon n'ont pas répondu à une demande de commentaires. Cypress n'a pas souhaité commenter l'information. A la Bourse de Francfort, le titre Infineon reculait de plus de 2% vendredi dans la matinée. (Rama Venkat, version française Blandine Hénault, édité par)

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -4.35% CYPRESS SEMICOND NASDAQ -17.40%