Washington met fin aux droits de douane sur les produits pharmaceutiques britanniques
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:12

par Andrea Shalal, Maggie Fick et Alistair Smout

Les États-Unis ont annoncé lundi un accord avec le Royaume-Uni annulant les droits de douane sur les produits pharmaceutiques et technologies médicales britanniques.

En échange, Londres s'engage à augmenter de 25% le prix net des médicaments "innovants" dans le cadre du budget des achats du système de santé de publique du Royaume-Uni, le service national de santé (NHS).

"Les États-Unis et le Royaume-Uni annoncent ce résultat négocié sur la tarification des produits pharmaceutiques innovants, qui contribuera à stimuler l'investissement et l'innovation dans les deux pays", a déclaré le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, dans un communiqué.

Deux sources au fait de l'accord ont déclaré que cette exemption impliquait un changement majeur dans le cadre d'évaluation de la valeur du NICE, un organisme gouvernemental britannique qui détermine si les nouveaux médicaments sont rentables pour le NHS.

La mesure "quality-adjusted life year" (année de vie ajustée en fonction de la qualité) du NICE évalue le coût d'un traitement pour chaque année d'amélioration qu'il procure à un patient, le seuil maximal étant de 30.000 livres (34.160,43 euros) par an.

Le président américain Donald Trump a fait pression sur la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe pour qu'ils paient davantage pour les médicaments américains, dans le cadre de sa campagne visant à aligner les coûts des médicaments américains sur ceux pratiqués dans d'autres pays riches.

L'industrie pharmaceutique a critiqué un environnement opérationnel difficile en Grande-Bretagne et certaines grandes entreprises ont annulé ou suspendu leurs investissements en Grande-Bretagne, y compris AstraZeneca AZN.L , la plus grande entreprise de la Bourse de Londres en termes de valeur de marché.

L'un des points de discorde entre le secteur et le gouvernement a été le fonctionnement d'un système de tarification volontaire qui permet aux entreprises de reverser une partie des ventes au NHS au service de santé.

Le bureau du représentant américain au Commerce a déclaré que la Grande-Bretagne s'était engagée à ce que le taux de remise soit ramené à 15% en 2026.

(Rédigé par Maggie Fick et Alistair Smout à Londres, Andrea Shalal à Washington ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 836,000 GBX LSE -0,99%
