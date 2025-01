Washington finalise l'exclusion des composants chinois et russes des véhicules connectés américains

(AOF) - Les principales valeurs américaines du secteur automobile sont en hausse à Wall Street après que le Département américain du Commerce a annoncé avoir finalisé la règlementation annoncée en septembre 2024 pour interdire la vente ou l’importation de véhicules connectés intégrant des éléments matériels et logiciels ayant un lien significatif avec la République populaire de Chine ou la Russie. General Motors (+2,13% à 51,00 dollars) est dans le vert, tout comme Ford (+0,05% à 9,72 dollars) et Tesla (+1,51% à 409,42 dollars).

Le BIS (Bureau de l'industrie et de la sécurité) et son Bureau des technologies de l'information et des communications (OICTS) "ont constaté que certaines technologies provenant de la RPC ou de la Russie présentaient un risque excessif et inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis".

" La Chine tente de dominer l'avenir de l'industrie automobile, mais les véhicules connectés dotés de systèmes logiciels et matériels liés à des adversaires étrangers pourraient exposer le peuple américain à des risques d'utilisation abusive de ses données sensibles ou d'interférence par des acteurs malveillants ", a déclaré Lael Brainard, directrice du Conseil économique national. " La règle d'aujourd'hui interdira l'utilisation de logiciels et de matériels chinois et russes dans les véhicules connectés sur les routes américaines, protégeant ainsi les consommateurs et garantissant une industrie automobile américaine plus sûre. "

Cette version finale est "équilibrée" a réagi John Bozzella, président et CEO de l'Alliance for Automotive Innovation, qui représente les industriels du secteur. Selon lui cette version " reconnaît" notamment que "la refonte de la chaîne d'approvisionnement la plus complexe du monde ne peut pas se faire du jour au lendemain ".