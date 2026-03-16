Washington et Pékin cherchent à s'accorder sur les terres rares et l'agriculture

par David Lawder

Des représentants de haut rang américain et chinois doivent boucler lundi à Paris des discussions commerciales préparatoires à un sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping, avec l'objectif de s'accorder sur plusieurs points, dont les terres rares et l'agriculture, que les deux dirigeants pourraient ensuite approuver, ont déclaré des sources informées.

Il est possible que les négociations "remarquablement stables" entre le secrétaire américain au Commerce, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, permettent d'installer une dynamique positive à même de déboucher sur des résultats concrets lors du sommet prévu plus tard ce mois-ci à Pékin entre Donald Trump et Xi Jinping, ont dit les personnes au fait de la question.

Le dernier mot appartiendra aux deux dirigeants, ont souligné ces sources.

Un doute demeure toutefois sur le calendrier de la visite en Chine de Donald Trump après que le président américain a déclaré dans une interview au Financial Times publiée dimanche soir qu'il pourrait reporter son déplacement, précisant vouloir connaître la position de Pékin à propos du détroit d'Ormuz.

"Je pense que la Chine doit aider également" à débloquer cette voie cruciale de transit du pétrole mondial, a dit le président américain. "Nous pourrions reporter" cette visite.

Réunies dimanche au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, les délégations américaine et chinoise ont discuté pendant plus de six heures.

D'après l'une des sources, les représentants chinois n'ont pas fermé la porte à des achats supplémentaires de produits agricoles américains, dont le boeuf, et confirmé l'engagement de Pékin à acheter 25 millions de tonnes métriques de soja américain, comme convenu dans l'accord de trêve commerciale scellé en octobre dernier par Donald Trump et Xi Jinping.

Sollicités, le département américain du Trésor et les services du représentant américain au Commerce ont refusé de s'exprimer sur le ton ou la teneur des discussions.

Les représentants chinois ont pour leur part quitté le siège de l'OCDE à la fin de la première journée de négociations sans s'adresser aux journalistes.

Des progrès "significatifs" dans la coopération économique sino-américaine pourraient rétablir la confiance d'une économie mondiale de plus en plus fragile, a écrit dimanche dans une tribune l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Les deux délégations ont discuté de la potentielle mise en place de nouveaux mécanismes destinés à contribuer à gérer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, ont rapporté les sources, ajoutant que ces mécanismes pourraient ensuite être examinés lors du sommet Trump-Xi.

Il est attendu que se déroulent ce lundi des discussions techniques sur un "Conseil du commerce" et un "Conseil d'investissement" sino-américains. Le premier projet est le plus développé des deux, a déclaré l'une des sources informées, précisant que l'objectif était de trouver des secteurs dans lesquels les échanges commerciaux bilatéraux pourraient être accrus de manière équilibrée.

(Reportage David Lawder et Elizabeth Howcroft à Paris, avec Shi Bu à Pékin; version française Jean Terzian)