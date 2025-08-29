 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Washington doit rapidement réduire les droits de douane sur les véhicules automobiles après que l'UE a ouvert la voie, selon le lobby automobile allemand
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 08:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Washington doit rapidement honorer un accord avec Bruxelles et réduire les droits de douane sur les importations automobiles de l'UE de 27,5 % à 15 % à partir du 1er août, après que l'UE a entamé le processus législatif visant à supprimer les droits de douane sur les produits américains, a déclaré l'association allemande de l'industrie automobile (VDA).

"Pour l'industrie automobile, les charges supplémentaires élevées actuelles signifient des pertes financières considérables. C'est pourquoi il est essentiel d'agir rapidement pour soulager les entreprises dans ce domaine", a déclaré Hildegard Mueller, présidente de l'association allemande de l'industrie automobile (VDA), vendredi.

